Stormusikalen «Chess» har i en årrekke blitt spilt verden over, og har i kveld norgespremiere på Folketeateret.

Men musikalen må i midlertidig klare seg uten Karoline Krüger, som spiller rollen Florence - den største av stykkets seks hovedroller.

Det får God kveld Norge bekreftet av pressetalsmann Øyvind Skovli torsdag formiddag.

– Jeg rekker dessverre ikke forestillingen i kveld, men jeg kommer til å sitte i salen og heie på en fantastisk gjeng som har løftet Chess til nye høyder, sier Karoline selv i en uttalelse til God kveld Norge.

Tidligere skade

Sangeren og skuespilleren har slått opp en tidligere hofteskade som hun pådro seg for tre år siden. Krüger så seg også nødt til å stå over generalprøven onsdag.

– Jeg skal komme tilbake så snart som mulig, og vil ikke legge skjul på at jeg gleder meg vilt til å komme på scenen igjen i Folketateret, sier hun.

I dag fyller også Karoline Krüger 50-år. Hele familien er i den anledning samlet i Oslo for å støtte skuespilleren under premieren som nå bikke blir noe av, blant andre ektefelle og musiker Sigvart Dagsland.

Uheldig ektepar

Det har vært noen tøffe år for ekteparet, da Dagland for to år siden var involvert i en alvorlig bilulykke. Det var på vei hjem fra en konsert i Rena, Dagland sammen med bandkollegaer, frontkolliderte med en annen bil. Dette førte til at Krüger valgte å ta ett års pause fra jobb.

Det er 24 år gamle Sanne Kvitnes som i kveld stepper inn for Karoline Krüger, får God kveld Norge opplyst av pressetalsmann Skovli.

– Jeg er enormt imponert over Sanne Kvitnes som på kort varsel har steppet inn og løst en krevende rolle på et nivå som viser at hun blir en musikalstjerne å regne med i mange år fremover, avslutter Karoline Krüger til God kveld Norge.