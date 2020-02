Dette er den beste «El Clásico-elleveren»

Utfordrere: Sergi Roberto, Barcelona (7) og Marcelo, Real Madrid (7)

Midtstoppere:

Sergio Ramos (8) og Raphael Varane, Real Madrid (9)

Jeg synes begge midtstopperne til Real Madrid skal være der. Pique er den som er nærmest, men jeg setter Ramos litt foran Pique. Og Varane er den beste av dem nå. Han har vært helt oppe på toppnivået sitt i mange kamper i vinter, og Real Madrid har tettet igjen mye denne sesongen. Han er svingod på alt man egentlig trenger å være god på som midtstopper. Og så er det Ramos og Pique da, og jeg synes bare Ramos er litt mer klasse. Pique har høyt toppnivå, men det svinger litt. Plutselig er han helt ute av det i mange situasjoner, så jeg stoler mer på Ramos enn på Pique. Varane er klink, og så er Ramos såvidt foran Pique.

Utfordrere: Gerard Pique (8) og Samuel Umtiti (7), begge Barcelona

Midtbane:

Sergio Busquets, Barcelona (9)

Casemiro (9) og Toni Kroos (8), Real Madrid

På midtbanen er det ganske mange som er forholdsvis jevne, men den jeg setter opp aller først er Casemiro. Han er en nøkkelspiller for Real Madrid. Det er limet i laget. Og jeg har med Busquets også. Han er mye bedre i en del av spillet, når man har ball og skal løse opp ting, men totalt sett har Casemiro nå vært viktigere for Real Madrid enn det Busquets har vært for Barcelona. Han takler mest og best av alle spillerne i ligaen, han setter standarden og gjør at ikke Real Madrid trenger å dominere kampene hele tiden. Det har vært slik med ham i mange sesonger, men jeg synes han har vært spesielt god i denne.

I tillegg til de to, har jeg med Toni Kroos. Da har vi pasningsspillerne, og Kroos er forsåvidt ganske kreativ, men det er jo forskjellige spillertyper. Jeg elsker jo Busquets, og har aldri vært så stor fan av Kroos, men jeg ser jo og anerkjenner klassen hans. Utfordrerne her er blant andre Frenkie de Jong og Federico Valverde, og du har jo Arthur og Vidal også i Barcelona. Men den som er nærmest er faktisk Valverde. Jeg satte opp Casemiro og Busquets med en gang, og så tenkte jeg Kroos opp imot Valverde. Valverde kan bli like god som det Kroos er og har vært, så det er et veldig tøft valg, men jeg satte opp Kroos og må bare stå last og brast med det.

Utfordrere: Luka Modric, Real Madrid (8), Arturo Vidal (7) og Frenkie de Jong (7), Barcelona + Federico Valverde, Real Madrid (8)

Angrep:

Lionel Messi (10) og Antoine Griezmann, Barcelona (8)

Karim Benzema (9), Real Madrid

Den første er selvfølgelig Messi. Og der trenger jeg ikke å utdype noe mer, regner jeg med. Han får en fri rolle. På topp er den første Benzema, en som har vært med på å vinne utrolig mye. Jeg synes han alltid leverer på et høyt nivå, og helt siden Cristiano Ronaldo dro og siden vinteren for litt over ett år siden, har han heldigvis også begynt å få den berømmelsen som han fortjener. Han er er en veldig god allroundspiss og veldig bra teknisk, han beveger seg bra og han avslutter veldig, veldig bra.

Jeg tror Benzema er en spiller som er fin å være lagkompis med. Det å drive å kombinere med ham og å finne ham inne i feltet, og det å stole på ham er tipp topp. Spør du meg, er han ganske mye bedre enn Griezmann ene og alene. Og i hvert fall som angrepsspiller. Griezmann er jo vant til å spille Simeone-og Deschamps-fotball, og der kommer han til sin rett. Han er bra defensivt og sånt, men jeg setter Benzema foran ham altså. Men Griezmann kommer med på laget, men det handler mer om at noen skadede spillere ikke kan inkluderes.

For jeg vil jo ha med Suárez, men han har ikke spilt på en stund og er langtidsskadet. I utgangspunktet ville det stått mellom ham og Eden Hazard, og Suárez har jo bevist mye mer for Barcelona enn Hazard har gjort for Real Madrid. Men jeg føler at det snart må starte for Hazard, og han fikk virkelig i gang Real Madrid-tiden før den første skaden kom. Da var han i nærheten av sitt aller beste, og så ødela den ganske mye for ham, før han nå startet å spille igjen. Men han hadde fortsatt ganske mye å gå på før han fikk den nye skaden. Det er mye som ikke har kommet ut der. Men hvis jeg skulle tatt ut et lag, når Suárez uansett er ute hele seongen, ville det blitt for dumt å sette på ham. Så Hazard var inne, men nå som han ble skadet igjen, får jeg gjøre litt om på det. Da blir det plass til Griezmann sammen med Benzema på topp, og med Messi rett bak i en fri rolle.

Utfordrere: Ansu Fati, Barcelona (7), Gareth Bale (7) og Eden Hazard, Real Madrid (8)

Kun totalt 23 spillere er med i vurderingen, noe som betyr at det blant annet ikke er mulig å gi sine karakterer til spillere som Nelson Semedo, Clement Langlet, Rafinha, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arthur, Carles Perez, Ousmane Dembele og Martin Braithwaite fra Barcelona og Alphonse Areola, Eder Militao, Nacho, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio, Vinicius Jr., Rodrygo, Luka Jovic, Isco, Mariano og Brahim Diaz fra Real Madrid.

Det er med andre ord lite å si på bredden i de to toppklubbene i Spania.

Se Real Madrid – Barcelona kl. 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport Premium 2 (kampstart 21.00)