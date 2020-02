Giske krever svar om tippemidler til kinesere

Giske sendte torsdag et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) etter TV 2s avsløring om avtalen mellom Norge og Kina i april 2017 om et idrettssamarbeid.

Raja må forklare seg om hvorfor midler fra Norsk Tipping er brukt til å følge opp en politisk inngått avtale.

Giske krever svar på om kulturministeren mener det er i tråd med hvordan spillemidlene skal brukes:

«Det er kommet fram opplysninger om at midler fra Norsk Tipping er brukt på et idrettssamarbeid mellom Kina og Norge som ikke er initiert fra idretten selv, men fra politisk hold. Er dette riktig?, og mener statsråden at en slik bruk av midlene er i tråd med rammene for bruk av tippemidler?» skriver Giske.

– Det er fortsatt et stort behov for mer penger til idrett og frivillighet, blant annet til utbygging av anlegg og til å sikre at alle barn og unge kan delta. Da er det feil å bruke tippemidler til formål som har en utenrikspolitisk begrunnelse, sier Giske til TV 2.

Kulturdepartementet har finansiert utgiftene Norges Idrettsforbund har hatt, i forbindelse med at kinesiske idrettsutøvere har vært i Norge gjennom spillemidlene – til tross for sterke protester fra det forrige styret i NIF.

Til sammen dreier det seg om 3,2 millioner kroner over tre år.

Mener idretten selv må bestemme

Ap-politikeren understreker i spørsmålet til Raja at idrett er en god arena for å bygge kontakt og vennskap mellom folk på tvers av landegrenser.

«Det er derfor positivt med idrettssamarbeid mellom Kina og Norge», skriver han.

Men han påpeker at idretten er selvstendig, og selv må kunne bestemme hvordan midlene til idrett og frivillighet skal brukes.

«Et viktig prinsipp er imidlertid idrettens selvstyre, at idrettens egne organer må ta beslutninger om sin aktivitet, prosjekter, og at tippemidler brukes på en riktig måte. Et idrettssamarbeid som kommer i stand på bakgrunn av et politisk initiativ kan være positivt, men da må forutsetningen at politiske myndigheter også finansierer prosjektet på annen måte enn gjennom midler som skulle gå til idrett og frivillighet».

– Ikke forankret

Giske reagerer også på at idretten, ifølge tidligere visepresident Oddvar Jenssen i NIF, ble påtvunget avtalen.

«I saken om idrettssamarbeid mellom Kina og Norge virker det som om det politiske nivået har tatt beslutningen om et idrettssamarbeid uten tilstrekkelig forankring i idrettsstyret, for deretter å bruke tippemidler som skulle komme norsk idrett til gode til anlegg, barneidrett og mye annet for å finansiere et prosjekt som har en utenrikspolitisk begrunnelse». sier han.