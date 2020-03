Dette kostet Knut hele 40.000 kroner

– Vi er ikke akkurat unge lengre. Da vi fikk billettene, sjekket vi at tidene stemte, at vi hadde nok tid ved mellomlanding og så videre. Men vi overså at det stod KNUT KNUT. Det kostet oss over 40.000 kroner, sier Knut.

Skylder på flyselskapet

Reisebyrået Flighttix skriver i en e-post til TV 2 hjelper deg at de var opptatt med andre kunder da Knut ringte. Siden det var så kort tid til avreise, rakk ikke Knut å ringe flere ganger.

– Han tok selv beslutningen om å kjøpe en ny billett direkte fra flyselskapet, skriver kundebehandler i Flighttix, Elise Jansen til TV 2.

Flighttix beklager situasjonen Knut havnet i, og skriver at de har forsøkt å hjelpe ham så godt de kunne.

– Når Knut Kjemhus tok kontakt med oss etter reisen og spurte om å få pengene tilbake, kontaktet vi flyselskapet umiddelbart. Vi ba om å få refundere den originale billetten, men flyselskapet tillot ikke det. Som mellomledd må vi alltid følge flyselskapenes vilkår og prosedyrer, skriver Jansen i Flighttix.

Det reisebyrået gjorde, var å refundere 7000 kroner i skatter og avgifter på billetten som han ikke fikk brukt. Dette har man som reisende alltid krav på, dersom man av ulike årsaker ikke får benyttet en flybillett.

Forbrukerrådet: – Grådig

Men hvilke rettigheter har man egentlig som reisende i en slik sak?

Ifølge Forbrukerrådet er det passasjeren selv som mest sannsynlig må ta risikoen for feilstavinger når man bestiller billetter.

Thomas Iversen sier det er grådig av flyselskapet å kreve ny betaling for samme sete. Foto: TV 2 hjelper deg

– Det er viktig å dobbeltsjekke at all passasjerinformasjon er identisk med det som står i passene til de reisende. Flyselskapene og immigrasjonsmyndighetene i mange land er svært nøye på dette, og selv små feil kan i verste fall føre til at den reisende må kjøpe ny billett, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener at både flyselskaper og reisebyrå bør ha rutiner som gjør kunden oppmerksom på åpenbare feilføringer på bestillingen, eksempelvis dobbeltføring av for- eller etternavn.

– Selv om passasjeren er ansvarlig for å skrive korrekt inn i bestillingen, er det viktig å huske på at passasjeren betaler for to reiser, men kun gjennomfører én. Da er det ikke rimelig at han skal betale full pris for den reisen som ikke blir benyttet. Vi forventer at flyselskapene viser romslighet i slike saker, siden de sitter med dobbelt betaling fra forbrukeren, sier Iversen.

Forbrukerrådet synes Qatar Airways burde kommet kunden i møte i denne saken.

– Når Knut har bestilt en billett med et sete, og må betale 40.000 ekstra for samme sete, er det grådig av flyselskapet. De burde absolutt kommet han i møte her med en hel eller delvis refusjon, sier Iversen.

Slik gjør andre selskap:

TV 2 hjelper deg har sjekket reglene hos flere ulike flyselskap:

Hos SAS er det gratis å endre åpenbare skrivefeil, som å skrive fornavnet to ganger. For navneendring på en billett tar SAS 600 kroner. Også hos KLM er navneendringer gratis, så lenge alle flyvningene er operert av selskapet selv. Emirates tillater navnekorrigering for passasjerer hvor det er en opplagt feil. Dette koster imidlertid 30 dollar, og det må gjøres senest to timer før flyavgang. Finnair tar 30 euro for navneendringer. Singapore Airlines sier at selskapet ville kunne endret navnet på billetten mot en avgift. For de dyreste billettene med Norwegian (Flex og Premium Flex) er navneendring gratis. På de rimeligere billettene LowFare, LowFare+ og Premium ville det kostet 1200 kr.

Lufthansa kan kun gjøre en navneendring på maks to bokstaver. Hvis mer enn to bokstaver er feil, må man kjøpe ny billett.

Qatar Airways snur

Qatar Airways har ingen ansatte i Norge som har lov å uttale seg til journalister.

Vi blir henvist til pr-byrået SpoilConcept Communication i Stockholm som setter oss i kontakt med flyselskapets europeiske PR-sjef basert i London, Philip Pitt.

Han vil ikke stille til intervju med TV 2 hjelper deg, men etter flere e-poster frem og tilbake får vi dette svaret på e-post:

– I likhet med de fleste flyselskap, tillater ikke Qatar Airways en full navneendring. Dette er oppgitt i våre vilkår. Små endringer på opptil tre bokstaver er tillatt (...). Av sikkerhetsgrunner må navnet på billetten være det samme som i passet, skriver PR-sjefen.

Men etter at TV 2 hjelper deg tar opp saken, kommer flyselskapet Knut delvis i møte:

– Vi har i dette tilfellet valgt å se bort fra reglene og vil la reisebyrået refundere den originale billetten, skriver Philip Pitt til TV 2.

Knut får tilbake totalt 25.856 kroner, som den originale billetten kostet ham.

Han slipper da å betale over 40.000 kroner for tastefeilen, men sitter fremdeles igjen med en regning på på 14.772 kroner for feilstavingen KNUT KNUT.

– Det er greit det. Sånn som det startet, var det helt umulig å få tilbake noe. Men siden TV 2 kom inn i saken, så tenker de vel på renommeet sitt, sier Knut når vi ringer ham opp etter å endelig ha fått svar fra Qatar Airways.

– Det var vel vår feil at vi havnet i klemma, så vi kunne ikke regne med å få alt tilbake. Men dette er ihvertfall bedre enn ingenting. Jeg håper at flyselskapene endrer reglene sine så de ikke er så firkanta i fremtiden! Det er håpløst å få så masse trøbbel og måtte betale så mye ekstra bare for å skriver fem bokstaver feil, sier han.