Da Marias mor forelsket seg i en SS-soldat, anga hun barna sine til Gestapo

SENDT TIL AUSWITCH: Dette bildet ble tatt av faren etter arrestasjonen. FOTO: Privat.

Søsknene ble tatt, og etter at moren til slutt hadde angitt hele familien, ble faren sendt til en arbeidsleir i Wien, mens de syv barna ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt i Tsjekkia.

Opprinnelig en ghetto

Theresianstadt var i utgangspunktet ikke en konsentrasjonsleir, men en ghetto, av nazistene fremstilt som et idyllisk samfunn, hvor jødene kunne oppholde seg. Men i stedet fungerte som en samlings- og transittleir for deportasjoner videre til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen.

Under andre verdenskrig ble omkring 144.000 jøder sendt til Theresienstadt, blant dem var Gabrielsen og hennes seks søsken. Hun husker godt ankomsten til leieren.

– Vi kom ut av toget og fikk beskjed om å kle av oss alt tøyet. Så klippet de av oss alt håret før vi ble dusjet, sier Gabrielsen.

Alle som hadde smykker, gulltenner eller briller måtte levere dette fra seg.

– Jeg hadde fått et par øredobber i gave, men jeg hadde mistet den ene. Også tok de fra meg den andre øredobben. Det var det eneste jeg hadde, sier Gabrielsen.

BEKREFTELSE: Dette dokumentet er en bekreftelse på Maria Gabrielsen tid i konsentrasjonsleiren. FOTO: Privat.

Svarte mark i maten

Etter ankomsten ble barna skilt fra de voksne. Alle fikk tildelt en liten blikkboks, og en skje som de måtte ta vare på.

– Det var en liten boks som minner litt om en fiskebolle-boks, men med hank, forteller Gabrielsen.

Annenhver dag fikk barna et stykke brød som tilsvarte fire brødskiver. Dette skulle holde i to dager.

– Vi hadde ikke noe å skjære med så vi brakk av biter. Og du måtte brekke brødet for det var helt svart, og fullt av levende mark med svarte hoder, sier Gabrielsen.

I de små blikkboksene fikk barna suppe, som oftest ertesuppe. Store kjeler ble båret ut på gårdsplassen og barna stod i kø for å få litt mat.

– Det var mark i den også, men den var jo kokt så den fløt opp. Men vi spiste det, vi var jo sultne, sier Gabrielsen.

Døden hersket

Døden ble en del av hverdagen i Theresienstadt, og omkring 33.000 mennesker døde i leieren som følge av stress, sult og sykdom. Gabrielsen og de andre barna i konsentrasjonsleiren ble ikke beskyttet mot dette.

– De hentet de døde med en tralle på to hjul. Det gikk en foran og en bak, og de fleste var nakne. Det var bare skinn og bein, forteller Gabrielsen.

De døde, magre kroppene ble sendt til krematorium og brent. Asken ble samlet i små esker.

– Vi stod mange barn på rekke og sendte disse eskene bortover, og så ble de lastet på en lastebil, forteller Gabrielsen.

Av de 144.000 som ble sendt til Theresienstadt, ble 88.000 videresendt til Auswitch.

KONFIRMANT: I 1949, fire år etter frigjøringen, ble Maria konfirmert. FOTO: Privat

Et mirakel

Mot alle odds overlevde Gabrielsen og hennes søsken årene i konsentrasjonsleiren. Etter at russerne frigjorde leieren, dro søskenflokken tilbake til Wien for å lete etter faren, men de visste ikke at han var gasset ihjel.

– Det fikk vi først vite da vi kom tilbake til Wien, sier Gabrielsen.

Barna forstod også at det var moren som hadde angitt dem, og moren ble dømt for handlingene og måtte sone i fem år.

Gabrielsen har ikke hatt noe kontakt med henne i ettertid.

– Jeg ville ikke se henne, sier Gabrielsen.

Moren døde i 1972, 83 år gammel.

Etter krigen var Gabrielsen sint på alle tyskere, og det tok lang tid før dette endret seg.

– Nå har jeg tilgitt alle tyskerne, men ikke moren min. Jeg kommer aldri til å tilgi henne, sier Gabrielsen.

Til Norge

Etter krigen havnet Maria Gabrielsen i Norge, som en del av et hjelpeprogram for ofrene for nazistenes forfølgelse. Og livet i Norge har vært godt, mener hun.

Men i nesten hele sitt voksne liv har hun latt være å fortelle om sin jødiske bakgrunn. Først de aller siste årene har hun turt å fortelle sin historie.

– Jeg har vært veldig stille. Jeg har aldri fortalt noe, sier hun.

– Du har ikke turt?

– Nei...

Under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av dødsleirene i Auschwitz i januar, deltok Maria sammen med to andre norske overlevende. Etterpå fikk hun møte, og fortelle sin historie til, statsminister Erna Solberg og kronprins Haakon.

– De var hyggelige, og jeg er så glad for at de lagde slik stas på alle menneskene som... Ja, jeg blir stum når jeg skal snakke om det. For jeg tenker mest på faren min, sier hun.

Se Skavlan på TV 2 lørdag klokka 20:30, eller på TV 2 Sumo.