Bilen til Per (75) begynte å brenne på verkstedet – måtte selv ta regningen

Vil ikke møte Hansen

Hansen måtte bruke sin egen kaskoforsikring for å betale reparasjonen etter brannen. Selv ikke egenandelen på 4000 kroner ville Motor Forum dekke.

Motor Forum svarer: – Ikke vårt ansvar Motor Forum bekrefter, i en epost til TV 2 hjelper deg, at de hadde bilen til Per Asbjørn på verksted i oktober i fjor. Etter feilsøking fant de at partikkelfilteret var tett. – For å utbedre dette er det en fabrikkbeskrevet prosedyre som skal utføres, skriver salgssjef Øyvind Hauge. Prosedyren utføres ved å belaste motoren slik at temperaturen økes til 600 grader celsius. Motoren kjøres med denne belastningen og temperatur i 25 minutter. – Dette medførte at den påførte understellmasse ble flytende, rant av karosseriplate og lot seg antenne, skriver Hauge. – Det elektriske ledningsnettet til bakparten av bilen smeltet på grunn av varmen, men selve bilen antente ikke, fortsetter han. Motor Forum framholder at de har fulgt prosedyrene og at det er understellsbehandlingen som førte til skadene. – Vi har derfor ikke opptrådt med uaktsomhet som skulle føre til erstatningansvar i henhold til «Lov om håndverkstjenester», skriver Hauge.

Da han etter flere måneder fikk hentet ut bilen sin, måtte han i tillegg betale 1742 kroner for rensingen av partikkelfilteret – altså prosedyren som ble utført da brannen antente.

– De vil ikke ha noe med dette å gjøre. Det er de som har arbeidet med bilen da dette skjedde. Det er helt sykt hele opplegget, sier Hansen.

TV 2 hjelper deg har flere ganger vært i kontakt med Motor Forum i et forsøk på å få til et intervju og et møte mellom verkstedet og Per Asbjørn.

Det har Motor Forum ikke ønsket. Verkstedet mener de ikke har ansvar for at brannen oppstod.

I et siste forsøk på å få til et intervju, tar TV 2 hjelper deg med Per Asbjørn til Motor Forum. I resepsjonen møter vi salgssjef Øyvind Hauge.

– Er det riktig at Per Asbjørn Hansen skal ta regningen for at bilen begynte å brenne hos dere?

– Vi forholder oss til det vi har skrevet til deg, svarer Hauge.

– Kan dere være villig til å dekke egenandelen til Per på 4000 kroner?

– Jeg tror ikke du har tungt for det, men jeg har svart deg skriftlig. Du skal forholde deg til det, han skal forholde seg til det, og videre kommentar har vi ikke, svarer Hauge.



– Er det sånn dere gjør med alle kunder som er litt uenig med dere, eller er det bare med meg, spør Hansen.

– Jeg vil ikke kommentere det, svarer salgssjef hos Motor Forum, Øyvind Hauge.