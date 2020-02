Danseren Santino Mirenna deltok for første gang i Skal vi danse høsten 2019, hvor han dannet par med Emilie «Voe» Nereng.

Utenfor parketten har 26-åringen dannet par med en annen nært tilknyttet Skal vi danse-sirkuset.

Overfor TV 2 bekrefter Mirenna at han er i et forhold med Katrine Moholts datter, Evelina Moholt (20).

– Det er veldig, veldig koselig. Vi har ikke vært sammen så lenge. Det er ganske ferskt, sier proffdanseren, og legger til at det ikke er en hemmelighet.

Han forteller at de ble kjent under innspillingen av Skal vi danse, og at programlederen er en fantastisk «svigermor».

MOR OG DATTER: Katrine Moholt og datteren Evelina avbildet sammen i 2015. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

– Jeg kunne ikke fått en bedre svigermor enn Katrine. Hun er helt herlig, skryter 26-åringen, som er født på den italienske øya Sicilia.

Evelina selv sier til TV 2 at moren Katrine heier på dem.

– Er det noen som heier på kjærligheten, så er det mamma. Hun synes dette bare er hyggelig, sier 20-åringen og forteller at hun og Mirenna fant tonen raskt under innspillingen av Skal vi danse.

– Vi har det veldig fint sammen, avslutter hun.