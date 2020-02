«Jeg elsker deg for alltid,» skrev modellen og styrtet i døden – men det er bare ett stort problem

Funnet i campingvogn

Forrige uke pågrep amerikansk politi en annen mann som var mistenkt for å ha fingert sin egen død, skriver CNN.

TATT: Igor Vorotinov på politiets arrestasjonsbilde etter at han ble pågrepet. Foto: Politiet

De pågrep Jacob Scott i en campingvogn i Oklahoma, etter at han tilsynelatende hadde forsvunnet i havet utenfor Alabama etter å ha etterlatt seg en pistol og et avskjedsbrev.

I februar i fjor trodde mange at skotske Kim Gordon druknet under en svømmetur i California, men i sommer fant politiet ham i Colorado Springs.

Både Scott og Gordon fingerte dødsfallene for å unngå rettssaker hvor de begge var anklaget for seksualforbrytelser.

Kona var medskyldig

I 2010 lot den russisk-amerikanske forretningsmannen Igor Vorotinov som om han døde under en reise i Moldova. Ekskona hans, Irina, dro fra Minnesota til Moldova og identifiserte liket.

Hun fortalte deres to barn at faren var død, og deretter kremerte hun det alle trodde var Igor, og tok med seg urnen med seg hjem til USA.

En anonym kilde tipset FBI om at Vorotinov ikke var død, og i 2015 innrømmet Vortinovs sønn overfor myndighetene at faren var i live.

FBI avhørte Irina og konfiskerte datamaskinen hennes. På datamaskinen var det bilder av eksmannen som var blitt tatt mellom april og mai 2013, altså lenge etter hans angivelige bortgang.

Det skulle vise seg at Vorotinov hadde bestukket en ansatt på et likhus i Moldova, slik at han fikk tak i et kraftig forslått lik. Han la passet sitt, samt en hotellnøkkel og et kontaktnummer, på liket slik at politiet ble lurt til å tro at det var ham.

Like før han døde hadde han tegnet en livsforsikring på to millioner dollar, og før han ble pågrepet var det disse pengene han, og medskyldige Irina, levde av.