Det anerkjente skuespillerparet var på påskeferie i 2007 da Lasse Lindtner skjønte det var noe galt med kona Anne Marie Ottersen.

– Jeg satt på rommet da hun kom for å hvile seg litt. Så sier jeg ett eller annet til henne, men så får jeg et merkverdig svar, forklarer Lindtner i søndagens episode av «Casa Numme» på TV 2.

– Så sier jeg noe annet til henne, og da får jeg et enda rarere svar, fortsetter han.

Hvit som et lik

Etter å ha spurt henne om hun selv hører hva hun sier, skjønner han at noe er galt.

– Plutselig reiser hun seg opp og går ut av rommet. Så hører jeg et skrik og jeg løper ut. Hun er hvit som et lik og helt blå på leppene. Jeg skjønner jo at noe er alvorlig galt, men jeg skjønner ikke hva, forteller skuespilleren.

Med bakgrunn fra saniteten i forsvaret får han lagt kona over i stabilt sideleie.

– Jeg skriker til henne, men det var ikke mulig å få kontakt med henne. Så får hun et nytt anfall, og vi får tilkalt legehelikopter, sier Lindtner.

Ottersen ble fraktet til Lillehammer sykehus, og neste morgen ringer telefonen.

– «Hei, hvordan går det med dere?», spurte hun. Det var fra Anne Marie, smiler han.

Svulst på hjernen

Ottersen hadde fått en svulst på hjernen, men de fikk fjernet den uten at skuespilleren fikk noen varige men.

– Bank i alle bord og stoler, så gikk det veldig bra, sier Ottersen.

– Sykdommen har endret meg fordi du kommer til et punkt i livet ditt du aldri kommer til ellers, hvis du ikke opplever slike ting. Du ser hvor skjørt livet er, har Ottersen tidligere uttalt til TV 2.

I etterkant av sykdommen har hun prøvd å spørre ektemannen om hvordan han taklet det hele.

– Han var vel i et slags sjokk. Og så håper jeg han var veldig lei seg. Jeg har prøvd å pumpe han litt på det, men ..., smiler hun.

Hotel Cæsar

Ottersen er kjent fra flere store teater- og filmroller, men huskes nok kanskje best som den uredde og frittalende Pia i «Fredrikssons fabrikk». Hun hadde også roller i TV 2-seriene «Bot og bedring» og «Holms». I 2010 var hun med i «Skal hun danse».

Lindtner spilte også i «Holms». Han er også kjent for rollene sine i «Vestavind», «Familiesagaen De syv søstre» og «Hotel Cæsar», der han spilte Magnus Falsen fra 2006 til 2007.

De to giftet seg i 1990 og besøker denne helgen «Casa Numme».