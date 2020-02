Nettside for elever koblet Frp til Hitler: – Jeg er sjokkert

Nettsiden Aldrimer22juli.no er et initiativ som er ment å brukes i skolen for at elever skal lære om blant annet rasisme og konspirasjonsteorier.

Når man besøker siden kan man klikke seg inn på artikler som handler om for eksempel rase og diskriminering, eller demokrati og menneskerettigheter.

Om man klikker seg inn på en artikkel om fascisme ment for ungdomskoleelever får man opp et bilde av Adolf Hitler, og den italienske fascistlederen Benito Mousolini. Under teksten kan man lese at det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske «fascistoide» partiene.

«Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske fascistoide partiene, og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske og autoritære trekkene.

Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv,» står det på nettsiden.

– Trussel mot demokratiet

– Jeg er i sjokk, sier leder for Fremskrittspartiet ungdom (Fpu), Bjørn Kristian Svendsrud til TV 2.

Han forteller at mange i deres organisasjon er opprørte over det som står på nettsiden, spesielt fordi det er et verktøy som er rettet mot ungdom. Han sier han i utgangspunktet er for initiativet fra Antirasistisk senter.

FPU-LEDER: Bjørn-Kristian Svendsrud reagerer kraftig på artikkelen som kobler Frp til fascisme. Foto: Terje Bendiksby

– Det er tilsynelatende veldig fint at de har kunnskapsformidling til skolene på denne måten, og det er sikkert mange lærer som i god tro bruker dette verktøyet. Men når dette blir presentert som en sannhet, synes jeg det er horribelt, sier Svendsrud.

Han trekker frem at Fremskrittspartiet er tuftet på ideer om minst mulig stat med personlig friheter som ytringsfrihet i sentrum, og at dette er det motsatte av fascisme.

Svendsrud sier videre at han mener denne typen feilinformasjon er en trussel mot demokratiet.

– For at vi skal ha et velfungerende demokrati er vi avhengig av at det ikke spres fake news om politiske partier. Denne infoen blir rette mot ungdom ned i 13-årsalderen. Når det fremstilles som en vedtatt sannhet, mener jeg det er en trussel mot demokratiet, sier Fpu-lederen.

Han trekker frem at nettsiden er finansiert gjennom støtte fra utdanningsdirektoratet som er en direkte underliggende etat av kunnskapsdepartementet. Nå vil han kreve svar fra statsråden.

– Jeg vil be om en redegjørelse fra kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) om hvordan departementet følger opp skattebetalernes penger som brukes på denne typen informasjonsformidling, og hva de skal gjøre for at dette ikke skal skal skje igjen, sier Svendsrud.