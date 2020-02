– Sjelden vi får så mange klager

TV 2 har den siste uken hatt flere saker om folk som har uttrykt sterk misnøye rundt Anne Brith Davidsen sitt influenser-program.

Flere titalls deltakere har betalt opp mot 14.500 kroner for et kurs, hvor mange har hevdet at de ikke har fått det de har betalt for.

I kurset ble de lovet tett oppfølging fra Davidsen selv hver 14. dag gjennom et år. Det ble også sagt at deltakerne var eksklusivt plukket ut blant hundrevis av søkere.

Undersøker saken

Davidsen sin advokat, Tony A. Vangen, har tidligere bekreftet at kurset har hatt opp mot 100 deltakere.

Forbrukertilsynet har så langt mottatt seks klager på influenser-programmet.

Det var Dagbladet som omtalte klagene først.

– Forbrukerne reagerer på litt forskjellige ting, men det er blant annet spørsmål om avtaleinngåelsen, angrerett og hvorvidt de har fått det som har blitt lovet, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad til TV 2.

Sendt brev

Torsdag morgen sendte de et brev til Anne Brith Davidsen hvor de opplyser om klagene. I brevet som TV 2 har fått tilgang til står det blant annet:

«Forbrukertilsynet har i perioden 27.01-12.02.2020 mottatt seks klager fra forbrukere på markedsføringen og gjennomføringen av ditt influenser-program. Klagene reiser flere spørsmål etter regelverket vi fører tilsyn med.»

I brevet etterspør Forbukertilsynet eventuell dokumentasjon og tilbakemelding fra Davidsen. Svarfristen er satt til 5. mars.

– Det er tydelig at folk har reagert, i og med at de har tatt seg bryet med å sende inn klage, sier Skjelbostad og fortsetter:

– Det er sjeldent at vi får inn så mange klager på et sånt tema.

Truet med inkasso

I én av klagene kommer det frem at en deltaker opplevde trusler over telefon da vedkommende forsøkte å trekke seg fra programmet. Personen ble også truet med inkasso og forliksråd på grunn av manglende betaling.

TV 2 har vært i kontakt med både Anne Brith Davidsen og hennes advokat Tony A. Vangen. Begge opplyser om at hun ikke er tilgjengelig for en kommentar.

Til Romerikes Blad sier imidlertid Davidsen at hun tar selvkritikk.

– Jeg som eier tar selvsagt kritikken og legger meg flat for at vi i starten kommuniserte uryddig. Det var ikke heldig. Jeg har oppfordret deltakerne til å ta kontakt med oss slik at vi kan rydde opp, sier hun til avisen.