Det var en stor dag for Avela Matem (14) da han fikk lov til å være med Edvald Boasson Hagen og sykkelstjernene i Dimension Data opp på podiet i forbindelse med fjorårets lagpresentasjonen i Tour de France.

Sammen med sju andre talentfulle sørafrikanere fra Velokhaya-akademiet fikk Avela en opplevelse for livet.

De unge syklistene fikk hver sin fadder. Avela stod stolt sammen med den danske profilen Michael Valgren.

Sju måneder senere kjemper 14-åringen for livet etter at han ble truffet at et streifskudd på vei hjem fra skolen. Kulen knuste deler av skallen, og nå ligger Avela i kunstig koma.

– Tragisk

Edvald Boasson Hagen forteller til TV 2 at laget fikk beskjed om den tragiske ulykken i går.

– Det er tragisk at det er sånn i deler av verden. Det er trist å høre. Vi fikk beskjeden i går via en felleschat i laget. Han var på vei hjem fra skolen... Det er veldig tragisk. Jeg håper og krysser fingrene for at det vil gå bra med ham, sier Boasson Hagen.

Han husker tilbake på juli-dagene i fjor med glede. De unge afrikanske sykkeltalentene hadde aldri vært utenfor Sør-Afrika. Det ble hektiske dager i forkant av Touren for å skaffe dem pass. Vel fremme i Brüssel fikk ungguttene møte lagsjef Douglas Ryder, som delte ut draktsett til gjengen. Deretter ventet et møte med sykkel-forbildene.

– Det var veldig gøy og inspirerende. Det var gøy for oss og utrolig gøy for dem å oppleve Europa og Tour de France-sirkuset. Å se smilene deres og å vite at vi gleder så mange... De var veldig snille og gode gutter, forteller Boasson Hagen.

– Vet man skal passe seg

I Dimension Data, som før 2020-sesongen endret navn NTT Pro Cycling Team, ble nyheten om ulykken mottatt med sorg.

Sportsdirektør Gino van Oudenhove er blant dem som reagerer.

Sad news from one of our Velokhaya champs. Let's help and support him and his family. Keep fighting Champ #BicyclesChangeLives https://t.co/ztw2KkkVD8 — Gino Van Oudenhove (@Gino_VO) February 12, 2020

– Triste nyheter fra en av våre Velokhaya-mestere. La oss hjelpe ham og familien hans. Fortsett å kjempe, mester, skriver van Oudenhove.

NTT og akademiet oppfordrer nå folk til å bidra til en innsamlingsaksjon for å hjelpe Avela og familien.

– Avela har uten tvil en lang vei å gå for å bli frisk igjen. Vi ønsker å samle inn midler for å hjelpe foreldrene med sykehusregningene i tillegg til å dekke utgifter til fysioterapeut og andre rehabiliteringskostander etter sykehusoppholdet, skriver akademiet.

Statistikk fra 2018 viser at 57 personer blir myrdet hver dag i Sør-Afrika. Det er uvisst hvor mange som dør av streifskudd. Boasson Hagen har ikke vært redd når han har vært på treningsleir i landet.

– Jeg har vært en god del i Sør-Afrika, og det er steder der jeg føler meg mindre trygg enn andre steder. Jeg har heldigvis ikke opplevd i nærheten av noe slikt, men jeg har hørt historier og vet at man skal passe seg, sier han.