Derfor gjør TV 2 endringer på Love Island

Den sjette uken på Love Island har vært fylt med usedvanlig mye drama og nye relasjoner, og på grunn av det gjør TV 2 nå endringer.

Torsdagens episode av realityserien vil bli lengre enn normalt.

Istedenfor en normal varighet på omtrent 45 minutter, vil episoden vare i nærmere én time og fem minutter.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer hvorfor programmet har gjort endringer:

– Vi har ønsket å gå for en utvidet episode på grunn av en rekke historier vi ville fortelle i sin helhet, men som ikke ville fått plass innenfor normal programlengde, sier Dahl.

I appen Love Island Norge publiseres det hver dag en smakebit fra episoden, noen timer før selve episoden kommer på TV 2 Sumo. I toppen av saken kan du se forhåndsklippet fra torsdagens episode.

Drama og sjalusi

Pressesjefen påpeker at den siste uken i Love Island-villaen har vært svært innholdsrik.

– I løpet av de to siste dagene har det oppstått sjalusi og drama på flere fronter, og mange par har blitt satt på prøve etter en begivenhetsrik kveld med en heftig pulslek. I denne leken dukket den nye deltageren Elisabeth opp og fikk hjertene til å banke ekstra hardt hos noen av gutta. Noe som ikke gikk upåaktet hen for enkelte av jentene, sier Dahl.

Elisabeth Lund (19) ankom villaen i forrige episode, og det skapte dårlig stemning mellom paret Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23), da nykommeren fikk gå på date med Nate.

To trekantdrama

Hos Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28) ble det også dramatikk etter en lek som gikk ut på at damene skulle få opp pulsene til mennene ved å danse. Ali fikk høyest puls av sin tidligere partner Aranja Ophaug-Johansen (25), og det likte ikke Mie.

I tillegg er det et gryende trekantdrama på gang mellom nykommeren Sofie Antonsen (20), Jon André Melhus (22) og Victor Barstad (23). Da Sofie ankom villaen, sa hun at hun var interessert i Jon André, men nå har hun også fattet interesse for Victor. Det satte ikke Jon André pris på, og i onsdagens episode tok han en alvorsprat med begge to.

Også mellom Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25) har det vært anspent stemning de siste dagene, etter at Iselin har gitt uttrykk for at hun ønsker mer intim kontakt med Omid i villaen.