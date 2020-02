Vivian (45) har helseangst og er livredd for koronaviruset

Mange nordmenn er svært bekymret for å bli smittet av koronaviruset, selv om det foreløpig ikke har blitt påvist i Norge.

– Jeg synes det er skummelt. Veldig skummelt, sier Vivian Lund.

Hun har diagnosen hypokondri, eller overdreven helseangst. Det fører til at hun kan bli veldig redd for å få alvorlige sykdommer, som koronaviruset.

– Når jeg hørte om sykdommen for første gang ble jeg kvalm og uvel. Jeg fikk faktisk et panikkanfall, sier Vivian.

Mange henvendelser

På Drammen legevakt har de merket at mange er bekymret for viruset.

– Vi får flere henvendelser om koronaviruset hver dag. Det er særlig på telefon, men det er også folk som møter opp på legevakten, sier daglig leder Liv Heidi Brattås Remo.

BEROLIGER: Sykepleieren som tar telefonen må ofte berolige de som er redd for koronaviruset. Foto: TV 2

Legevaktene i Bergen og Oslo får også flere henvendelser om viruset.

– Vi kan få alt fra noen få til opptil 10-20 henvendelser om koronaviruset per døgn, sier Jon Ørstavik, avdelingsdirektør ved Oslo legevakt.

Syk etter å ha møtt asiater

Daglig leder på Drammen legevakt forteller at folk sier mye forskjellig når de ringer inn.

IKKE BEKYMRET: Brattås Remo mener det ikke er grunn til bekymring i Norge. Foto: TV 2

– Noen har vært på Gardermoen og møtt noen de tror har vært i Kina eller som ser asiatiske ut. Når de i ettertid har fått vondt i halsen ringer de oss og spør om de kan ha blitt smittet av viruset, sier Brattås Remo.

Mye av tiden må derfor brukes på å berolige de som er unødvendig bekymret.

– Stort sett må vi bare roe ned de som ringer inn med å si at de garantert ikke har blitt smittet av viruset, sier Brattås Remo.

Men legger raskt til at de har planen klar dersom noen kan være smittet.

Preger hverdagen

Det er derimot ikke alle det er like lett å berolige.

– Jeg opplever nok at helseangsten blomstrer og at folk blir kjempestressa av det de hører i media. De tenker at nå kommer sykdommen hit også, sier Brattås Remo.

Vivian, som har helseangst, synes det er vanskelig å la være å bekymre seg for sykdommen. Redselen for korona og andre alvorlige sykdommer preger hennes liv hver dag.

LEGE: Ingvard Wilhelmsen er lege og er ekspert på hypokondri. Foto: TV 2

– Jeg synes det er vanskelig å ta buss og være i store folkemengder. Så det gjør jeg ikke. I tillegg er jeg veldig redd for å bli forkjøla, sier Vivian.

Vanlig diagnose

Vivian er langt i fra den eneste i Norge som sliter med helseangst. Hypokonderekspert og lege Ingvard Wilhelmsen sier at rundt 1 prosent av nordmenn har problemer med overdreven helseangst.

Wilhelmsen tror at mange med helseangst kan bli unødvendig bekymret for koronaviruset, ettersom de allerede er vant til bekymre seg for sykdommer.