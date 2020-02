Den billigste smaker best

Det kan være deilig å unne seg det lille ekstra innimellom, og fersk pasta gir ofte en følelse av luksus. Men dersom man synes at det er litt for mye jobb å lage fersk pasta selv, kan man alltids løpe på butikken. Men hvilken skal man kjøpe for å få den beste smaksopplevelsen? Svaret får du her.

Slik ble testen gjennomført

Smakstesten er gjennomført på Coop sitt testkjøkken. Det er her Coop gjennomfører smakstester av egne produkter, og derfor er det optimalt for å smake på produkter uten noe påvirkning fra omgivelsene.

De fire i testpanelet sitter i egne båser når de smaker på pastaen, og de får ikke kommunisere med hverandre under smakingen. De vet heller ikke hvilke produkter de smaker på.

De skal smake på seks produkt og dommerne kan gi en poengsum mellom 1 og 10 til hvert produkt. Den maksimale poengsummen et produkt kan oppnå er dermed 40 poeng.

I panelet har vi kjøkkensjef Beniamino Bilali fra restauranten Vinoteket, kokk Astrid Eng Johansen, pastaentusiasten Magnus Utkilen og kjøkkensjef for Kulinarisk Akademi Mathallen, Jonas Modell.

Dette ser de etter

De fire dommerne er tydelige på hva de ser etter i en god tagliatelle.

Giovanni Rana 27 av 40 mulige poeng Pris: kr. 117,20 per kg

– En god tagliatelle trenger ikke smake så mye i seg selv, men den skal ha fine breie bånd, en god tekstur og litt tyggemotstand, forteller Modell.

Det er flere faktorer kjøkkensjefen kommer til å kjenne særlig etter under testingen.

– Jeg kommer til å smake etter hvor ferskt melet og egget er, at det ikke er noe harskning av fett og at det er reine gode smaker.

Fullkorns-flopp

Testpanelene skal smake på fem ferske tagliateller. I tillegg har vi med en dyr tørket pasta som en joker.

De to grove variantene var de som fikk minst poeng i smakstesten. Eldorado fullkorn havnet nederst med 17 poeng.

– Konsistensen ble litt grøtete, og smaken også. Det ble nesten som å spise en porsjon havregrøt. Og det vil jeg ikke ha når jeg spiser pasta, sier Modell.

Eldorado fersk pasta 27 av 40 mulige poeng Pris: kr. 59,50 per kg

Eldorado fullkornspasta 17 av 40 poeng Pris: kr. 69,60 per kg

Rema 1000 sin økologiske fullkornsvariant fikk hakket bedre resultat, med totalt 19 poeng.

– Utseendemessig synes jeg at den er veldig grå, og det ser ikke spesielt delikat ut, forteller kjøkkensjefen.

Den billigste til topps

De tre fine tagliatellene fikk ganske jevn totalsum. Eldorado sin pasta lander på 27 poeng. Også Giovanni Rana fikk samme poengsum.