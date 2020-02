Genforsker: – Fettsuging er det dummeste du kan gjøre

Genene i kroppen vår avgjør ikke bare hvordan vi ser ut. De påvirker også hva vi putter i munnen.

Genetikeren Dr. Giles Yeo forsker på hvordan vi spiser og hvilken viljestyrke vi har når det gjelder mat.

– Ved å studere genetikken rundt hvorfor en kropp er som den er, kan man forstå hvordan hjernen påvirker oppførselen man har i forhold til mat, forklarer Yeo.

Fire reaksjonsmønstre

I følge Dr. Yeo finnes det fire forskjellige reaksjonsmønstre når vi ser mat. Han forklarer med å sette fram et brett med kaker, som typisk kan skje i et jobbmøte.

– Den første typen er personene som forsyner seg allerede før kakefatet har blitt satt på bordet, forklarer Yeo.

– Den andre er de som lengter etter kakene, men som av en eller annen grunn ikke forsyner seg. Konsekvensen er at man da totalt ignorer de andre i rommet fordi man er så oppslukt i kakene foran seg, ler Yeo.

Den tredje typen er de som ikke en gang merker at kakene er i rommet.

– Den fjerde, og kanskje mest interessante typen, er de som tar en kake, men som ikke en gang merker at de spiser den, sier Yeo.

Dr. Yeo mener at disse fire forskjellige reaksjonene styres av noe annet enn viljestyrke.

– Det er hormonet kortisol som bestemmer om vi skal ta kaken eller ikke, og genene avgjør hvordan vi reagerer på nettopp dette hormonet, sier Yeo.

– Folk tror at hvordan vi spiser er et valg, som det til en viss grad er, men spennet fra å bli oppslukt i kakene til å ikke merke at de er der, det er et resultat av forskjellige biologiske reaksjoner og ikke ulik oppførsel, forklarer Yeo.

Overflod av mat

Nordmenn ligger på fett-toppen i Europa, bare slått av Storbritannia, Irland og Spania. Siden midten av 1970-tallet er problemer knyttet til overvekt tredoblet.

Yeo forklarer at den store økningen skyldes at genene våre fortsatt er innstilt på at mat er mangelvare, slik historien har lært oss, men nå som omgivelsene våre har endret seg i stor grad, og det er overflod av mat i den vestlige verden, stemmer ikke genetikken med behovet.

– Genene har alltid vært de samme, men samfunnet har endret seg. Vi er designet for å overleve på lite mat, og de genene som gjorde at vi overlevde i tider med lite mat er de som nå fører til et fedmeproblem, sier Yeo.

Kritisk til fettsuging

Dr. Yeo tror at mange misforstår hva det er som faktisk skjer når man slanker seg.

– Man tror man får og mister fettceller, men det stemmer ikke. Hver fettcelle er som en ballong, som blir større når man legger på seg og mindre når man slanker seg, forklarer Yeo.