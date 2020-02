Politiet er på stedet for å undersøke trusselen, og området er avsperret.

Politiet bekrefter til danske TV 2 at det er snakk om en bombetrussel.

Reklamebyrået &Co holder til i Adelgade i København i Danmark.

– Et selskap har fått en trussel. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hva dette handler om, sier vakthavende ved Københavns politi, Henrik Brix, til Ritzau.

Trussel via e-post

Til danske TV 2 sier Brix at politiet er på stedet med hunder, og at de jobber for å normalisere situasjonen. Det er minst tre politibiler på stedet.

Politiet mottok melding om trusselen omtrent klokken 5 torsdag morgen. Ifølge politiet ble trusselen sendt via e-post.

– Vi følger deres instrukser og avventer situasjonen. Det er selvfølgelig veldig trist for våre medarbeidere, sier reklamebyråets administrerende direktør Mikael Jørgensen til DR Nyheder.

Ansatte i reklamebyråets nabobygg forteller danske TV 2 at de har blitt bedt om å holde seg innendørs.

Fikk totalslakt

Trusselen kommer etter SAS lanserte en kampanje som onsdag fikk totalslakt. I reklamen «SAS - What is truly Scandinavian?» ble det stilt spørsmål rundt flere ting man gjerne anser som opprinnelig skandinaviske.

Se reklamen øverst i artikkelen.

SAS fjernet reklamen onsdag, men publiserte den igjen i en revidert versjon.

Onsdag sa pressesjef John Eckhoff til NTB at de i første omgang fjernet reklamen etter det de mistenker er et «koordinert angrep».

– Når vi ser på mønsteret og antallet reaksjoner, er det grunn til å mistenke et koordinert angrep på vår kampanje. Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for. Derfor har vi for øyeblikket tatt ned filmen fra våre kanaler og vurderer nå neste skritt, sa han.

Saken oppdateres.