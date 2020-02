For Håvard (41) er internett en fiende

Håvard har ingen kontoer i sosiale medier, bortsett fra en Twitter-konto han ikke har brukt på flere år. Han har fått et apparat fra NAV som hjelper ham å huske ting.

– Det er bra at samfunnet digitaliseres for dem som klarer å benytte seg av det. Men jeg mener det må finnes en annen vei inn i systemet i tillegg, for sånne som meg som ikke klarer å bruke det like godt som andre. Det må finnes et alternativ til de digitaliserte løsningene. Å ha direkte kontakt med en person er meget verdifullt for folk i min situasjon.

– Må vurdere å tilpasse tilbudet

Generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge sier det først og fremst er en fordel for personer med dysleksi at samfunnet blir stadig mer digitalisert, ettersom det også åpner for bruk av lese- og skrivestøtteverktøy.

– For de som vokser opp i dag er lese- og skrivestøttende teknologi en naturlig del av hverdagen. Men for de som er litt eldre og ikke har et like naturlig forhold til digitale verktøy, kan nok dette være mer et hinder enn til hjelp, sier Solem til TV 2.

Hun tror det er viktig å ta innover seg at digitale ferdigheter må læres, og at det vil komme mer naturlig for noen enn for andre.

– Det er nok ikke kun et generasjonsspørsmål. Digitale ferdigheter er fortsatt forholdsvis nytt. Det tok tid fra lesing og skriving var noe alle skulle beherske til man oppdaget at noen hadde store utfordringer til tross for god opplæring, altså det vi nå kjenner som dysleksi, sier Solem.

Generalsekretæren sier det ikke er utenkelig at noen vil ha store utfordringer med et digitalt samfunn selv om de får opplæring.

– Det må samfunnet ta innover seg. Når offentlige instanser eller andre aktører velger å digitalisere kundebehandling til fordel for fysiske kontorer eller telefontjenester, bør de tenke over dette og vurdere hvordan de kan tilpasse tilbudet sitt til hele befolkningen, sier Solem.

– Handler om respekt

Pensjonistforbundet representerer en stor gruppe som ikke synes internett er så lett å håndtere, og holder kurs og foredrag om digital opplæring over hele landet. Deres oppfatning er at norske seniorer generelt er svært opptatt av å henge med på den teknologiske utviklingen.

– Digitaliseringen gir mange muligheter, også for eldre mennesker. Men vi må huske på at ikke alle behersker dette, og samfunnet må derfor sørge for gode og trygge overgangsordninger og alternativer, for å forhindre utenforskap, sier Pensjonistforbundets Jan Davidsen.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De som ikke er digitale må ivaretas – det gjelder ikke bare eldre, men også andre utsatte grupper. Det er viktig å sette seg inn i brukernes situasjon før ikke-digitale tilbud legges ned.

Davidsen etterlyser at kommunene tar en større del av samfunnsansvaret for å gi de eldre nødvendig digital kompetanse, og ønsker seg en digital rådgiver i alle kommuner. Han understreker også at bankene må ta ansvaret for å ivareta sine eldre kunder, og ikke fjerne deres mulighet til å ta ansvar for egen økonomi.

– Vi mener det er diskriminerende å prise ikke-digitale tjenester høyt, slik at det blir en ekstra terskel for de som ikke behersker digitale løsninger. Gode, rimelige alternativer til digitale løsninger må tilbys så lenge det er behov for det, sier Davidsen.

Ifølge Pensjonistforbundet må politikere og offentlige instanser ta innover seg at det også er en del mørketall, ettersom mange eldre har pårørende som bruker digitale løsninger på deres vegne.

– God informasjon er viktig, slik at de eldre som ikke er digitale får fulgt like godt med som andre og ikke blir satt til side. Det handler om å vise respekt, sier Davidsen.

– Mange må tilrettelegge bedre

Statssekretær Paul Chaffey (H) i kommunal- og moderniseringsdepartementet sier det i dag er mulig å reservere seg mot at henvendelser fra stat og kommune skal komme digitalt.

– Jeg tror likevel at gode og brukervennlige digitale verktøy er bra for de fleste innbyggere. For eksempel kan gode selvbetjeningsløsninger sørge for at man slipper å reise til et offentlig kontor, sier Chaffey.

Han understreker at statlige virksomheter skal tilrettelegge digitale løsninger slik at mennesker med ulike forutsetninger kan bruke dem.

– Men det er fortsatt mange som må tilrettelegge sine tjenester bedre, slik at de blir enklere å bruke for alle typer brukere, sier Chaffey.

– Jeg har forståelse for at det kan være lange avstander til enkelte offentlige kontorer. Det er derfor vi ønsker at gode digitale tjenester skal utformes slik at de kan brukes av alle over hele landet. Mange kommuner og biblioteker har et tilbud om veiledning og opplæring innen digital kompetanse.