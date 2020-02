Mener Kina-samarbeidet har vært positivt for skolen

– Hadde dere også tenkt å tjene penger på samarbeidet?

– Selvfølgelig var det også en motivasjon, men det visste vi ikke noe om da vi inngikk avtalen. Men vi har delt av vår kompetanse, de har betalt for det, og de pengene kan vi bruke til å utvikle NTG-systemet videre.

De fleste av skolens kinesiske elever er i 17-18-årsalderen. Den yngste som har vært innom var 15 år, mens den eldste 23 år.

– Vi har hatt engelskundervisning og tatt dem med på ting som gjør at de får oppleve norsk kultur. Vi har gjort det vi kan for å skaffe trivsel i gruppen. For uansett hvordan det går sportslig, har målet vært at de skal ha en god opplevelse, sier Hårberg.

Fornøyd kulturminister

Også kulturminister Abid Raja (V) mener Kina-samarbeidet er viktig for utviklingen av vinteridrett globalt.

– Husk at den sporten som vi driver med her oppe, som vi alle elsker, som for eksempel langrenn, det er jo ikke en idrett som veldig mange andre i verden kjenner til. Hvis Norge kan hjelpe Kina å bli interessert i langrenn og bli glad i langrenn, så er jo det noe som kan gi vekstmuligheter for sporten og ikke minst øke interessen for det nasjonalt, sier Raja til TV 2.

Han fortsetter:

– Hvis vi klarer å dyrke frem langrennsinteressen i Kina ved å bruke tre millioner kroner, så mener jeg at det vil komme norsk idrett veldig godt til gode.

Den ferske kulturministeren mener også at samarbeidet er en måte for norsk idrett å overføre sine åpne, medmenneskelige og barnevennlige verdier til kineserne.

– Det er positivt at Kina ønsker å lære av den norske modellen, både fordi vi har lyktes så godt i vinteridrett og på verdiene vi står for. Det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Raja