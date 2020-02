To 11-åringer så noe rart – avdekket en av tidenes største narkotikasaker

Den 2. april i 2017 spiller to 11 år gamle gutter fotball på kunstgressbanen på Vinterbro.

På et tidspunkt ser de noe de synes er rart. En mann med to bager over skulderen rusler opp i skogholtet like over fotballbanen. Like etter kommer han ut fra skogen igjen, men uten de to bagene.

11-åringene blir mistenksomme, og kontakter faren til den ene av dem. Faren går opp i skogholtet for å undersøke. Der finner han de to bagene liggende under et tre.

Inne i dem finner han 12 kilo heroin og fem kilo kokain. Faren har funnet et narkotikadepot som blir brukt av et større kriminelt nettverk.

Han kontakter politiet, og narkotikafunnet utløser en av de største narkotikaetterforskningene i Øst politidistrikts historie.

NARKOTIADEPOT: Skogholtet over fotballbanen på Østlandet ble brukt som narkotikadepot. Foto: Politiet

Stor narkotikaoperasjon

I mai 2017 iverksetter politiet «Opersasjon Loki». Politidistriktet setter store ressurser til å avdekke nettverket bak narkotikaen.

Underveis i etterforskningen blir det gjennomført omfattende avlytting og spaning.

AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller var påtaleansvarlig i saken. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Etterforskningen leder politiet til en albansk-norsk familie med tilknytting til Oslo og Follo-distriktet. Politiet har avlyttet boliger og biler, og sentralt i etterforskningen har det stått å tegne et bilde av kommandolinjer og tilknytninger innad i nettverket.

– Mye av det som er avlyttet er på albansk, og det har gjort etterforskningen desto mer ressurskrevende, sier statsadvokat og påtaleansvarlig i saken, Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Sentralt i saken står en familie på fire. Påtalemyndigheten mener en familiefar på 40 og hans svoger på 49 er hovedmenn. Mor (47) skal ha hatt en sekretærrollle, og en sønn i tenårene er identifisert som løpegutt.

^ NARKODEPOT: Politiet fant 12 kilo heroin og fem kilo kokain i skogholtet over fotballbanen. Foto: Politiet

Ytterligere fem personer har ifølge politiet roller som distributører og kurerere i nettverket.

Familien er mottakere av stoffet, men politiet har ikke klart å avdekke hvor narkotikaen kommer fra.

– Vi vet ikke hvem som står for innførsel, vi vet ikke hvem som er kjøpere, og vi vet ikke hvor stoffet kommer fra. Det vi vet er at dette er en begrenset del av apparatet, sier Schløsser Møller.

Narkotikaen blir fraktet inn i landet, der den formentlig blir solgt. Deretter fraktes pengene ut av landet igjen.

DETTE ER NARKOTIKALIGAEN: Far (40): Identifisert av politiet som den ene av de to hovedmennene i narkotikaoperasjonen. Ble født i Kosovo, og kom til Norge på 90-tallet.

Erkjente seg delvis skyldig i tiltalen.

Identifisert av politiet som den ene av de to hovedmennene i narkotikaoperasjonen. Ble født i Kosovo, og kom til Norge på 90-tallet. Erkjente seg delvis skyldig i tiltalen. Onkelen (49): Bror av faren i familien, og den andre hovedmannen i gjengen. Er også født i Kosovo. Er også tidligere dømt for narkotikakriminalitet.

Erkjente seg ikke skyldig.

Bror av faren i familien, og den andre hovedmannen i gjengen. Er også født i Kosovo. Er også tidligere dømt for narkotikakriminalitet. Erkjente seg ikke skyldig. Mor (47): Hadde ifølge politiet en sekretærrolle. Ifølge dommen tok hun imot beskjeder, og videreformidlet informasjon. Ble også født i Kosovo.

Erkjente seg ikke skyldig.

Hadde ifølge politiet en sekretærrolle. Ifølge dommen tok hun imot beskjeder, og videreformidlet informasjon. Ble også født i Kosovo. Erkjente seg ikke skyldig. Sønn (19) : Er identifisert av politiet som løpegutt som gjennomførte narkotikaleveranser. Ble født i Norge.

Erkjente seg ikke skyldig.

: Er identifisert av politiet som løpegutt som gjennomførte narkotikaleveranser. Ble født i Norge. Erkjente seg ikke skyldig. Mellommannen: Ifølge dommen har han vært bindeleddet mellom Norge og nettverket som distribuerer narkotikaen i utlandet. Erkjente delvis straffskyld i retten.

Ifølge dommen har han vært bindeleddet mellom Norge og nettverket som distribuerer narkotikaen i utlandet. Erkjente delvis straffskyld i retten. Hvitvasker 1: Fraktet sammen med sin bror, ifølge dommen, narkotikaen ut av landet.

Erkjente skyld på et tiltalepunkt.

Fraktet sammen med sin bror, ifølge dommen, narkotikaen ut av landet. Erkjente skyld på et tiltalepunkt. Hvitvasker 2: Fraktet narkotika ut av landet, og sto dermed for hvitvaskingen av pengene.

Erkjente ikke straffskyld.

Fraktet narkotika ut av landet, og sto dermed for hvitvaskingen av pengene. Erkjente ikke straffskyld. Kjøper : Er pekt ut som stor kunde av ligaen. Dømt for å ha kjøpt store partier på flere kilo narkotika ved flere anledninger.

Erkjente seg skyldig og delvis skyldig etter tiltalepunktene.

: Er pekt ut som stor kunde av ligaen. Dømt for å ha kjøpt store partier på flere kilo narkotika ved flere anledninger. Erkjente seg skyldig og delvis skyldig etter tiltalepunktene. Taxisjåfør: Dømt for å ha fraktet 1,5 kilo heroin for nettverket.

Erkjente ikke straffskyld.

Kodeord brud

Det viktigste for politiet var å tegne et bilde for retten som viser hvordan ligaen opererte.

Gjennom avlytting av biler, boliger, og omfattende spaning har politiet avdekket kommunikasjon de mener viser en profesjonell virksomhet, der ligaen bruker kodespråk for å kommunisere om narkotikaleveranser.