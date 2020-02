Tidligere landslagstrener tror han ble overvåket av Kina

TV 2 har spurt Olympiatoppen Midt-Norge om et intervju om Kina-samarbeidet som gikk fløyten. De takket først ja, men har trukket seg fra intervjuet etter TV 2s saker de siste dagene.

Suksess-trener med mange gull

Bjørn Kåre Ingebrigtsen ser mot dataskjermen på hjemmekontoret. Som skjermsparer har han bilder av barna sine. På veggen henger foto med gylne sportsøyeblikk han har vært med på.

GULLSMAK: Det norske kombinertlandslaget vant flere gull under OL i Sotsji i Russland i 2014. Foto: Lise Åserud

Blant de største er vinter-OL i Sotsji, der Norge tok flere kombinert-gull.

I 2022 arrangeres vinter-OL i Beijing, og Kina skal investere svimlende 1200 milliarder kroner i vinteridrett de neste årene, viser rapporter.

Våren 2018 ble Olympiatoppen i Midt-Norge kontaktet av kinesere. Kina ville omskolere talenter innen andre idretter til å bli gullgrossister på snø.

Blant dem var unge roere som aldri hadde stått på ski - som skulle læres opp i kombinert. Ungdommer ned i 15-årsalderen skulle både trene og få skolegang i Norge. Men de manglet en trener i verdensklasse. Siden Ingebrigtsen hadde sluttet som hovedtrener for det norske landslaget var han skreddersydd for jobben.

– Det er ikke så mange andre i verden som har den kompetansen jeg har innenfor kombinert, sier han.

Skulle få god lønn

Av en kineser ved navn Chai, tilknyttet det kinesiske idrettsforbundet, ble Olympiatoppen og Ingebrigtsen lovet en kontrakt på minst fire år, ifølge Ingebrigtsen.

– Vi forventet å få en god lønn, sier Ingebrigtsen, uten at han vil avsløre konkrete den konkrete summen.

– Var det snakk om millionbeløp fra kineserne for å få til dette?

– Ja, mange millioner, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Det var inngått muntlige avtaler om hovedpremissene for samarbeidet, ifølge Ingebrigtsen.

Olympiatoppen Midt-Norge AS ville danne et eget akseselskap, et AS, for prosjektet. Alle involverte skulle bli lønnet av selskapet, var intensjonene.

REISER: Ingebrigtsen var i Kina for å plukke ut kinesiske skitalenter. Foto: Privat

– Samarbeidet var nøye skissert, det var en kompleks avtale, sier 40-åringen.

Ingebrigtsen skulle blant annet dra til Kina for å håndplukke de største talentene. Så skulle han sammen med Olympiatoppen Midt-Norge utvikle talentene her hjemme, ifølge avtalen.

– Vi ventet bare på den endelige kontrakten med kineserne, sier Ingebrigtsen.

Han purret gjentatte ganger på kineserne om å signere kontrakten. I mellomtiden la han ut det han estimerer er opp mot 100.000 kroner fra sin egen lomme. Han fikk heller ikke lønn i denne perioden.

Kineserne betalte flybilletten til Kina. Men Ingebrigtsen hadde en rekke andre utlegg, både i forbindelse med reisene og organisering fra Norge, sier han.

Som en forsikring fra kineserne om at alt var på stell mottok både han og Olympiatoppen Midt-Norge dette bildet, som viste at kontrakten var signert og på vei til Norge, sier Ingebrigtsen.

BEVIS: Dette bildet skulle vise at kontrakten var undertegnet og på vei til Norge. FOTO: Privat

Men kontrakten kom aldri til Norge.

Ingebrigtsen jobbet med det kinesiske kombinertprosjektet i over et år. Trønderen fikk brått beskjed om at kineserne - som investerer milliardsummer i vinteridrett - ikke hadde penger til å fullføre satsingen i Norge, og at samarbeidet skulle avsluttes. Så hørte han ikke mer.

Han fikk aldri lønn for arbeidet eller refundert noen av utgiftene, ifølge Ingebrigtsen.

– Selv om jeg visste at jeg tok en risiko, er det bittert. Jeg har unger og et forsørgeransvar. Så klart det merkes, sier Ingebrigtsen om den økonomiske smellen.

Dro med gull-hemmeligheter

I løpet av samarbeidet hadde kineserne fått med seg eksklusive treningsopplegg for kombinertutøvere i verdenstoppen, tester for å selektere de rette talentene og en rekke andre norske gull-hemmeligheter.

– Hadde du kritiske tanker i det hele tatt?

– Jeg skjønte personlig at det var et risikoprosjekt inntil en avtale var signert. Men underveis fikk vi gjentatte løfter på e-post, telefon meldinger og i personlige møter. Vi visste også at andre parallelle prosjekter fungerte bra, sier han i intervjuet med TV 2.

FILMET: Før VM terpet landslaget på teknikken. Ingebrigtsen filmet treningen, som ble studert i detalj. FOTO: Scanpix

– Føler du deg tappet for kompetanse?

– Ja, det er ikke så mange andre i verden som har den kompetansen jeg har innenfor kombinert blant annet. Og jeg ble jo utnytta på det, sier han.

I møte med PST

I løpet av Kina-samarbeidet deltok Ingebrigtsen på et fellesmøte med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), der idrettssamarbeidet med Kina var tema.

– Vi gikk gjennom hvordan vi skulle håndtere ting med Kina og fikk anbefalinger om å reise med tomme telefoner og tomme PCer, sier han.

Ingebrigtsen tok opp at han trodde mobilen var hacket, og at han fryktet at de via mobilen har fått tilgang til hemmelig informasjon om kombinertlandslaget.

– Jeg fikk ikke noen konkrete anbefalinger fra møtet med PST om hva jeg skulle gjøre, sier Ingebrigtsen.

TV 2 har vært i kontakt med PST, som ikke vil kommentere den konkrete saken. De henviser til de nasjonale trusselvurderingene, som er at Kina jobber med å skaffe informasjon på alle områder.

Vi har også vært i kontakt med den kinesiske ambassaden om saken, men de har ikke besvart TV 2s spørsmål.

GULL: På veggen hjemme hos suksess-treneren henger bilder fra store norske idrettsøyeblikk. FOTO: Frank Lervik

TV 2 har bedt Erna Solberg, som var statsminister da idrettavtalen med Kina kom på plass, om å kommentere saken. Hun henviser til PST og sier dette ikke er noe politiske myndigheter legger seg opp i.

– Det skal selvsagt ikke skje at noen blir overvåket. Vi tar de forholdsreglene vi må gjennom det vi gjør gjennom PST, men det er PST som må svare for sikkerhetsspørsmålene, sier Solberg til TV 2.

Tilbake i Flatåsen i Trondheim, angrer Bjørn Kåre Ingebrigtsen på at han delte så mye av Norges gull-oppskrift som han gjorde.

– Jeg tenker at Norge sitter på veldig mye kompetanse og erfaring på disse områdene som vi gir fra oss veldig billig til Kina. De får hentet det ut veldig enkelt.