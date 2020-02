I november ble de norske F-35-kampflyene klare for sine første oppdrag. Nå skal fire norske F-35 fra 332-skvadronen til Island med skarpe våpen, for å drive luftovervåking.

Forsvaret ser på F-35 som en viktig del av totalforsvaret, som skal beskytte Norge og hevde både vår og NATOs grenser i nord.

Ifølge Forsvarsdepartementet er Luftforsvaret nå i stand til å respondere raskt med F-35-flyene på hendelser og kriser i Norge, norsk territorialfarvann og nærliggende områder.

Oppgavene på Island ligner ifølge Forsvaret de som norske F-16 utfører fra Bodø (QRA), utrykning på kommando for å identifisere ukjente fly.

15 minutters beredskap

QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO, og Quick Reaction Alert-flyene har fremskutt 15 minutters beredskap for å rykke ut og identifisere ukjente fly.

Pressekontakt Sigurd Tonning-Olsen for den internasjonale operasjonen Island Air Policing (IAP) tror at det vil bli lagt merke til i NATO at Norge bidrar med F-35 såpass kort tid etter at flyene ble klare for å løse oppdrag for landet.

– F-35 er en helt annen kapasitet enn F-16, det blir som å sammenligne en gammel Nokia-telefon med en splitter ny iPhone, sier Tonning-Olsen til TV 2.

Norske kampfly har ifølge Forsvaret løst dette oppdraget fire ganger tidligere, senest i 2016. Nå skal også mannskaper fra kontroll- og varslingstjenesten CRC Sørreisa delta i oppdraget, for å bistå i opplæring av islandsk personell, sier Tonning-Olsen.

– Selve oppdraget skal utføres med to F-35-fly. I alt er det 140 personell som skal delta i oppdraget, deriblant personell fra Sørreisa. Oppdraget varer i tre uker, og vi har allerede personell der, sier Tonning-Olsen til TV 2.