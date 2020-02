Ifølge fjorårets rapport fra FNs klimapanel, kan havnivået stige med en hel meter de neste 80 årene, med mindre utslipp kuttes drastisk. Det kan få konsekvenser for 280 millioner mennesker som bor i lavtliggende kystområder, ifølge rapporten.

Ved å demme opp hele Nordsjøen, mener to forskere at 25 millioner europeere kan skånes for slike konsekvenser.

Det mener de er mulig ved å lage to gigantdemninger, der den ene kan gå 475 kilometer mellom Skottland og Norge, og den andre kan gå 160 kilometer mellom Frankrike og Sør-Vest-England. Det skriver blant annet The Guardian.

En oppfordring

Forskerne bak artikkelen som ble publiseret i «the American Journal of Meteorology» torsdag, understreker at demningen i hovedsak er en oppfordring til å gjøre noe med klimaendringene før det er for sent.

– Vi vil poengtere at dette ikke er en løsning, det er en slags advarsel. Dette er en ekstrem løsning på et ekstremt problem og vi må gjøre noe med klimaendringene før det går så langt, sier juniorprofessor Joakim Kjellsson ved GEOMAR-senteret for havforskning i Kiel til TV 2.

Joakim Kjellsson. Foto: GEOMAR

Han står bak artikkelen sammen med nederlenderen Sjoerds Groeskamp ved Royal Netherlands Institute for Sea Research.

Skulle flytte

Kjellsson forteller at ideen kom da Groeskamp skulle kjøpe seg hus i Nederland, og begynte å tenke på hvor han skulle bygge huset sitt for å unngå stigende havnivåer.

– Så begynte vi å tenke i disse banene. Man kan naturligvis bygge demninger lands kyststriper for å beskytte seg mot stigende havnivåer, men det kan man bare gjøre til en viss grad. Etter en tid må man tenke enda større, sier Kjellsson og fortsetter:

Slik ser forskerne for seg at demningen kan bygges, mellom Cornwall og Bretagne i Frankrike og mellom Vestlandet og Skottland.

– Dermed fikk vi den rare ideen om å bygge en kjempedemning over Den engelske kanal og en fra Skottland til Norge. Slik kan man faktisk beskytte deler av 15 europeiske land.

Endringer i havnivået: Dette er noen av hovedfunnene fra rapporten til FNs klimapanel: Havnivået stiger 3,66 millimeter per år. Det er 2,5 ganger raskere enn i perioden 1900 til 1990.

Verdens hav har allerede tapt 1–3 prosent av oksygenet i de øvre nivåene siden 1970. Havene vil miste mer ettersom oppvarmingen fortsetter.

Fra 2006 til 2015 har issmelting fra Grønland, Antarktis og verdens isbreer akselerert. Nå smelter 650 milliarder tonn is per år.

I de arktiske områdene er snødekket i juni måned mer enn halvert siden 1967, en nedgang på nesten 2,5 millioner kvadratkilometer.

I Arktis har havisen i september hatt en nedgang på nesten 13 prosent per tiår siden 1979. Årets nivå er det nest laveste som noen gang er registrert. Hvis utslippene fortsetter som i dag, vil det ved slutten av århundret være 10–35 prosents risiko hvert år for at havisen vil være fullstendig borte i september.

Sjødyrbestanden vil trolig minke med 15 prosent, og fiske ventes å avta med 21–24 prosent i løpet av dette århundret på grunn av klimaendringer.

For første gang sier det internasjonale klimapanelet at enkelte øystater sannsynligvis vil bli ubeboelige.



Kilde: AP

Økt havnivå

Det knyttes stor usikkerhet til hvor mye havet vil stige som følge av utviklingen. Hvis menneskeheten greier å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå, slik Parisavtalen legger opp til, vil havnivået trolig stige med cirka 0,5 meter innen 2100, heter det i et rapportutkast som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Hvis verden ikke greier å nå kuttmålene, vil havet sannsynligvis stige med bortimot 1 meter. Det er nok til å forårsake store ødeleggelser i kystnære millionbyer, i tillegg til at mange øystater vil bli ubeboelige.