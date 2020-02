Nye tall: Rema er den store taperen

– NorgesGruppens har vokst kraftig gjennom to tiår og veksten holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering, noe Konkurransetilsynet avdekket før jul 2019. Dersom utviklingen fortsetter, ender vi raskt opp med et monopol eller duopol. Nå setter vi vår lit til at Konkurransetilsynet og Regjeringen legger ytterligere trykk på arbeidet som er igangsatt med å forsøke å stanse denne uheldige utviklingen, sier hun.

Oversikten fra Nielsen viser at dagligvarebutikkenes omsetning totalt steg med 1,3 % i 2019.

(©NTB)