Hver høst i 30 år har Nils Erik (70) blitt syk – nå har han endelig fått svar på hvorfor

– Dette er jo helt fantastisk. Jeg har gått her i 30 år og ikke visst hva som feilet meg. Nå vet jeg endelig hvorfor, sier Nils Erik Bjørklund (70) til TV 2.

Hver høst, helt siden 90-tallet, har nesa og øynene hans rent, i tillegg til at han blir tett i brystet og får eksem.

Gjennom disse 30 årene har legene fortalt ham at det trolig er pollenallergi – til tross for at pollen kommer på våren og ikke på høsten.

– Jeg og kona begynte å legge merke til at jeg ble like dårlig hver gang det lå et gult støvlag på havet. Samtidig var bladene på bjørketrær gule, sier han til TV 2.

Han sier at han så en TV-reportasje som handlet om det gule støvet på bilpansere og havet.

OVERRASKET LEGEN: Nils Erik Bjørklund fant selv svaret på hva som feilet ham. Foto: Gunnar Graff

I reportasjen ble det fortalt at støvet kom fra såkalt bjørkerustsopp.

Det var TromsøBy som først omtalte saken.

– Æ vet ka det e!

Bjørklund ble i fjor henvist til allergispesialist og overlege Martin Sørensen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Sørensen sier til TV 2 at han har hatt mange pasienter med de samme symptomene som Bjørklund, men han skjønte ikke hva som feilet dem.

– Nils Erik ble henvist til meg, og jeg tenkte «greit, her kommer enda en med disse allergiene som ikke passer, og så blir det mye styr». Her kom han rett inn på kontoret og sa: «Æ vet ka det e!», sier han til TV 2.

SOPP: Overlege Martin Sørensen viser frem blader med bjørkerust. Foto: Per-Christian Johansen

– Hva i pokker?

Bjørklund sa at han var helt sikker på at han var allergisk mot bjørkerustsopp, som ifølge Sørensen har fem ganger høyere forekomst i Nord-Norge enn lenger sør i landet.

– Bjørkerustsopp? Hva i pokker? Hva i pokker er det for noe, svarte jeg, sier overlegen, og forteller at Bjørklund fortalte ham at det er det gule støvet som for eksempel legger seg på bilpanseret ditt, eller på vannet, tidlig på høsten.

Bjørkerustsoppen er en sykdom på bjørk som angriper bladene og tapper dem for klorofyll slik at de blir gule. Sporene spres med vinden til nye områder, og ses ofte som et gult belegg på for eksempel bilpansere.

I områder som er sterkt angrepet, kan vann og fjorder bli farget gule av sporene.

– Dette var første gang jeg møtte en lege som faktisk hørte på hva jeg fortalte, og som var interessert i å finne ut mer, sier Bjørklund.

Troppet opp med pose

Sørensen sier at han ble svært interessert etter å ha hørt Bjørklunds historie.

– Han kom til meg om våren, så jeg ga ham en ny time i september sånn at vi kunne sjekke om det faktisk var allergi mot bjørkerustsopp. I september troppet han opp på kontoret mitt med neven full av nyplukkede, gule bjørkeblader.