For sykkelfans er Marion Rousse (28) et velkjent ansikt.

Den tidligere franske landeveismesteren jobbet som sykkelekspert for Eurosport etter karriereslutt. Etter to år i France Télévisions, der hun var blant kanalens Tour de France-profiler, returnerte hun til Eurosport i fjor.

Bekreftet brudd

Rousse ble sammen med den franske sykkelstjernen Tony Gallopin (31) for tolv år siden. Paret giftet seg i 2014.

For fire dager siden bekreftet Rousse at de går hver til sitt.

«Fordi livet ikke alltid går som planlagt... Etter tolv år sammen har jeg og Tony vært separerte i et par måneder. Jeg vil alltid, med varme, tenke på vår tid sammen og personen jeg har delt alle disse årene med», skrev hun i et innlegg til sine drøyt 100 000 følgere på Instagram.

Fant lykken med mannens rival

Onsdag kom det frem at Rousse har funnet lykken med eks-mannens rival og fjorårets Tour de France-sensasjon Julian Alaphilippe (27).

Alaphilippe syklet i den gule ledertrøya på totalt 14 etapper i 2019-utgaven av treukersrittet. TV 2-ekspert Johan Kaggestad var blant dem som lot seg begeistre av den offensive franskmannen.

La romance de l'hiver avant le feuilleton de l'été @LeTour@francetvsport ! @Roussemarion

et @alafpolak ! Nos amis de #wattsthefuck ne font pas que régler des radars. En Colombie cette semaine, ils ont joué aux paparazzi. @GALAfr @ParisMatch nous voilà ! pic.twitter.com/DLojsRZry4 — 🅰ntoine VAYER 📸 (@festinaboy) February 9, 2020

– Han er en gave til sykkelsporten. Det er herlig å se slike idrettsutøvere. Det gjør meg kåt og gal, sa Kaggestad da Alaphilippe kapret den gule ledertrøya for første gang.

Alaphilippe er for tiden i Colombia og sykler Tour of Colombia, et ritt hvor det norske profflaget Uno-X også deltar. Der bekreftet det nyforelskede paret forholdet.

– Det er seriøst, sa Alaphilippe til fransk presse.