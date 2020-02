TV 2s avsløring om at Norges regjering har tildelt 3,2 millioner kroner til å hjelpe Kina med å oppnå OL-suksess på hjemmebane i 2022 har ført til kraftige reaksjoner på grasrota.

Hans Dankertsen i Fana IL, et av Norges største idrettslag, er blant dem som er «forbannet» over at penger som er tiltenkt breddeidretten gjennom Tippemiddelordningen, blir brukt for å fremme kinesiske OL-drømmer.

Skuffet over Raja

Også på Stortinget er reaksjonene kraftige hos opposisjonspolitikerne. Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsmann i Senterpartiet, lar seg provosere av uttalelsene til den nye kulturministeren Abid Raja, som mener det er helt riktig å ta av Norsk Tippings overskuddspenger for å fremme kinesisk toppidrett.

– Jeg er skuffet både fordi han ikke ser det dypt prinsipielle i hvordan norsk idrett er blandet inn i storpolitikken og regjeringens dialog med kineserne. Men også hvordan man bruker idrettspengene. Det er mulig han ikke synes at noen millioner er et stort beløp, men for barn og unge og foreldre som driver dugnad så er millioner et stort beløp, sier Gjelsvik til TV 2.

Raja har tidligere brukt ord som vekstmuligheter og økende interesse som argumenter på spørsmål fra TV 2 om hvorfor penger som skal gagne norsk idrett brukes i Kina-avtalen.

Han har ingen betenkeligheter, hverken etisk eller moralsk, med å bruke norske penger for å løfte idretter som langrenn i Kina.

– Vi bruker litt over tre millioner for å løfte dette samarbeidet organisatorisk. Og det er en bitteliten sum for løfte langrenssporten inn i det landet som har 1,4 milliarder mennesker, dersom kineserne blir skikkelig interessert i langrenn, sier Raja.

Gjelsvik i Senterpartiet er prinsipielt uenig i det standpunktet.

– Jeg synes dette er helt uhørt. For det første synes jeg måten som idretten er blandet inn i et storpolitisk spill bak ryggen deres er helt uhørt. Også det at man skal bruke idrettspenger på å sponse kinesernes jakt på OL-medaljer er fullstendig uhørt, sier Gjelsvik.

Trond Giske: – Idretten skal holdes utenfor

TV 2 har avslørt at Norges regjering inngikk en idrettspolitisk avtale med Kina uten at styret i Norges idrettsforbund (NIF) var formelt informert. NIF ble pålagt å dele nasjonale suksessoppskrifter i vinteridrett med kineserne med mål om å bedre det diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina - et forhold som var ikke-eksisterende etter at regime-kritiske Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.