To av Norges sterkeste bladtitler har slått seg sammen i år og er ute med sin første felles utgave.

Vi snakker om Bil og Autofil. To magasiner som til sammen har nesten 65 år bak seg på markedet.

Nå har de altså blitt til ett, etter at Bilforlaget som står bak bladet Bil har kjøpt Autofil fra Aller Media.

– Vi blir umiddelbart et av de største magasinene i Norge. Det gir oss helt nye muligheter til å utvikle oss. Vi står nå i sterkere posisjon til å fortsette å gi våre lesere et godt produkt i lang tid fremover, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget.

Han legger til:

– Bil Autofil vil forene arbeidet de to bladene tidligere har gjort hver for seg, og skape en felles plattform for all bilglede i Norge – den som strekker seg fra cutting-edge og moderne teknologi, til nye modeller og egen innsats på entusiastbiler og youngtimer-modeller – til røttene som fører bakover i bilhistorien.

– Bra for leserne

– Hva er den største utfordringen ved å slå sammen to blader som dette?

Dette er den aller første utgaven av Bil Autofil.

– Det er nok oppfattelsen av de to merkevarene. Hva magasinet skal være og inneholde er ikke like utfordrende. Bil og Autofil er to svært sterke merkevarer hver for seg, men de siste årene har bladene blitt mer og mer like – og på mange områder fulgt den samme oppskriften: Side om side har bladene funnet sin form, med en kombinasjon av underholdende entusiaststoff, prøvekjøringer og tester i tillegg til å dekke utviklingen av teknologi og nye biler, sier Falch Tuverud.

– Slik du ser det - er det en naturlig utvikling at vi står igjen med ett stort bilblad i Norge?

– Jeg tror det er veldig bra for leserne at vi forener kreftene og slår bladene sammen til et stort, og mye bedre magasin. Vi er nå enda bedre rustet til å gi dedikerte lesere unikt innhold i mange år fremover, tross et utfordrende mediemarked. Derfor mener jeg at sammenslåingen av Bil og Autofil er en god nyhet for alle bilentusiaster som har et nært forhold til begge bladene, sier Falch Tuverud.

Knalltøft marked

Vår egen Broom-redaktør Knut Skogstad var med helt fra begynnelsen i Autofil og var redaktør de seks første årene. I 2008 takket han for seg og startet Broom på nett.

Broom-redaktør Knut Skogstad var med og startet Autofil tilbake i 2002.

Det begynner altså å bli noen år siden han var i Autofil. Men hva mener han om det som nå har skjedd?

– Rent umiddelbart må jeg innrømme at det var litt blandede følelser. Jeg synes det er trist at Autofil ikke lenger finnes som frittstående magasin. Samtidig er det flere gode grunner til at det har blitt slik. Og når det først skulle skje, tror jeg dette er en veldig god løsning for både Autofil og Bil, sier Skogstad.

– Hva mener du med det?

– Markedet for blader og magasiner er knalltøft. I flere år har det meste handlet om opplagsnedgang og reduserte annonseinntekter. Da må man kutte og spare. Og i lille Norge er det naturligvis begrenset hvor mange bilblader vi kan ha. Nå har Bilforlaget skaffet seg en svært sterk posisjon. Gjør de dette riktig, tror jeg de har potensiale for å lage et veldig bra bilblad, som kan leve i mange år fremover.

Kreative og skriveføre

– Hva husker du selv best fra Autofil?

– Oi, det er mye! Vi startet i det som var en gullalder for magasiner. Det ga oss økonomi og handlingsrom. I tillegg var vi en veldig dedikert gjeng som elsket jobben vår. Flere av oss var single den gangen. Det var lange dager, vi bodde omtrent på kontoret, spiste middag der sammen de fleste ukedagene – og dro på turer sammen. Vi bygde en Autofil-kultur som nok var ganske unik.

– Målet vårt var veldig tydelig: Vi skulle lage et blad som leserne gledet seg til – hver måned. For å få til det, samlet vi en gjeng av kreative og svært skriveføre medarbeidere. Folk som Nils Wærstad, Knut Hallan, Arnstein Landsem og Ole-Martin Lundefaret. Sistnevnte gjør forresten nå comeback i forbindelse med re-lanseringen. Det synes jeg er moro.



– Disse laget "snakkis-sakene", de som virkelig løftet bladet og gjorde at vi skilte oss ut. Akkurat det tror jeg er grunnleggende viktig hvis et blad skal være levedyktig i dag. Det holder ikke å levere på det jevne. Du må overraske og begeistre leserne. Hvis ikke blir de fort borte, sier Knut Skogstad.

Jan Erik Larssen startet TV-programmet Autofil og hadde også en tydelig rolle i bladet de første årene. Her møter han kong Harald på åpningen av Norges Varemesse. Foto: Scanpix.

Aldri skjedd så mye som nå

Falch Tuverud mener på sin side at Autofil på mange måter har kommet "hjem" til Bilforlaget.

– Vi synes også det er veldig stas at Autofil-leseren og Autofil-merkevaren går fra store, sterke Aller Media til vår nisjepregete og entusiastiske bilfamilie. Vi i Bilforlaget utgir også tre andre bilrelaterte fagblader og har flere digitale tjenester. Blant annet BilNytt.no som er nyhetstjenesten for norsk bilbransje og stillingsmarkedet BilJobb.no. I samarbeid med Bilforlagets øvrige publikasjoner har redaksjonen i det nye magasinet tilgang til hele bilbransjen. Vi har vært ledende på bil- og bilbransjenyheter siden 1975, og vi har alle forutsetninger for å bygge videre på den rike Autofil-historien som en del av porteføljen.

– Og så er det spennende tider i bransjen nå?

– Ja, det har aldri skjedd så mye med bil og bilbransje som nå. Det er viktigere og mer spennende enn noen gang å følge med. Nå som så mange gir bilen en dødsdom, vil vi fortsette å bygge opp entusiasmen for bilen. Vi tror på rapporter som viser at bilen kan bli enda viktigere i fremtidig samferdsel enn den er i dag, blant annet på grunn av ny teknologi. Det selges rundt 600.000 nye og brukte biler i Norge hvert år. Bilen omfavnes fortsatt med både stor kunnskap og stor entusiasme, sier Atle Falch Tuverud.

