Demokratene i USA er i gang med å velge hvem som skal bli partiets kandidat i presidentvalget mot Donald Trump i høst.

Mange i partiet så frem til en helt ny valgordning under første runde i prosessen, som var nominasjonsvalget i Iowa 3. februar, der tre sett med resultater skulle gi en mer åpen og gjennomsiktig valgprosess.

Det endte derimot i det totale valgkaos, der tekniske feil resulterte i lange utsettelser og der opptellingen ikke gikk opp. Nyhetsbyrået AP var så usikre på resultatet, at de meddelte at de ikke ville erklære en vinner.

Kandidatene som ifølge de foreliggende resultatene kom best ut av valget, Pete Buttigieg og Bernie Sanders, har bedt om at deler av resultatene sjekkes igjen.

Nå trekker lederen for partiet i Iowa, Troy Price, fra sin stilling.

– Demokrater fortjener bedre en hva som skjedde under nominasjonsvalgnatten. Som formann i partiet er jeg dypt lei meg for hva som skjedde, og jeg tar ansvaret for alle feil som har skjedd, uttaler Price i en pressemelding.

Han opplyser samtidig at det er innkalt til krisemøte søndag for å velge hans etterfølger.