2020 kommer til å bli et historisk viktig år for Skoda, ikke minst i Norge.

Mot slutten av året lanserer de nemlig sin første elektriske SUV, kalt Enyaq. Det er en bil som har vakt stor interesse helt siden konseptbilen første gang ble vist.

Spenstig design, opptil 500 kilometer rekkevidde og firehjulstrekk er blant egenskapene som gjør bilen ekstra interessant for mange her hjemme.

Men kanskje viktigst av alt er prisen. Her ventes det at SUV-en blir attraktivt priset, i kjent Skoda-stil.

Førvisning i Irland

Denne uken er det klart for en svært eksklusiv førvisning av bilen. Det skjer faktisk i Irland, som langt ifra er et opplagt sted å legge en internasjonal billansering.

Med på tur er Broom-redaksjonens yngstemann, Mats Brustad, som akkurat har både sett og kjørt bilen tusenvis av nordmenn venter i spenning på.

Det er neppe bare vi i Broom-redaksjonen som er spent på å høre hvordan nye Enyaq er. Derfor tar vi en telefon til Mats, for å høre hva han har å fortelle så langt…

Her er det transportetappe i Superb, på "feil" side av veien.

Kjører prototypen

Ring, ring...

– Hallo Knut! Nå har vi akkurat stoppet på en pub her. Bare for en liten pause fra kjøringen, altså. Ettersom dette er en prøvekjøring mer enn et halvt år før Norges-lansering, får vi dessverre ikke lov til å dele noen bilder av bilen, eller si noe arrangementet for øvrig. Det har jeg signert flere avtaler på allerede.

Det er mange slott i Irland. Her har Broom-Mats bodd i natt.

– Jeg skjønner. Da er det kanskje en kamuflert utgave du kjører også?

– Det stemmer! Faktisk er vi i et så tidlig stadium, at bilene her er de tre eneste kjøreklare prototypene som finnes i verden. Bilen er med andre ord ikke helt ferdig utviklet ennå, så dette er veldig spennende å få være med på. For eksempel er det flere funksjoner på bilene som ikke er aktive eller ferdigutviklet, forteller Mats.

Han fortsetter:

– Skoda er veldig hemmelighetsfulle rundt bilene inntil videre. Vi har kjørt lagt til skogs, rundt to timer innover i landet fra Dublin. Bortsett fra utallige slott og puber, er det egentlig ganske likt som hjemme i Eidskog. Det er mye skog og rautende kuer her…

Overveldende respons

Mats forteller videre at de norske journalistene snart skal få se og kjenne på den produksjonsklare utgaven, helt uten maskering.

– Det blir veldig spennende. Ryktene skal ha det til at bilen blir temmelig lik konseptversjonen. Det lover i så fall veldig godt! Jeg kan forresten bekrefte én ting: I første omgang kommer Enyaq som en ganske typisk SUV, altså ikke med de coupéaktige taklinjene som vist på konseptet. Men en coupé-versjon kommer, selv om Skoda ikke vil si noe om det her, sier Mats.

Til Broom bekrefter den norske Skoda-importøren at responsen for nye Enyaq har vært overveldende. Flere tusen nordmenn har reservert den allerede.

– Vi har tro på at dette blir en av Norges mest solgte biler de kommende årene, forteller Morten Moum som er kommunikasjonssjef for Skoda i Norge.

Skoda har laget elbil tidligere. Dette eksemplaret er fra 1992, har cirka 20 hestekrefter og faktisk manuell girkasse.

Derfor er vi i Irland

Når Mats ikke får fortelle om bilen, kan vi jo legge til noe av det vi vet fra før:

Navnet på den ble offentliggjort tidligere denne uken: Bokstaven «Q» følger Skodas navnestrategi, som et kjennetegn på at bilen er i SUV-segmentet.

Dette navnet får du se på mange biler i Norge etter hvert.

Med «E» som første bokstav refererer de til den fullelektriske drivlinjen. Videre er navnet utledet av det irske navnet «Enya», som betyr «kilde til liv». Så der har vi nok også årsaken til at den første testkjøringen er lagt til nettopp Irland.

Skoda lover mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får rekkevidde på inntil 500 kilometer (WLTP). Dessuten hengerfeste. Versjonen med firehjulsdrift får til sammen 306 hk og skal klare 0-100 km/t på 5,9 sekunder. Det blir man med andre ord ingen sinke i trafikken!

Denne Skodaen ser ganske uskyldig ut – det er den ikke!

Slik ser Enyaq ut i konoseptversjon - dette er coupe-utgaven med sterkt fallende taklinje.

Avslutning

– Nå gjenstår en siste pressebrief og ikke minst avdukingen av den ferdige modellen. Også her har vi skrevet under på en egen avtale, som blant annet omhandler bildeforbud. Lekker vi noe her, venter det en bot på over 20.000 kroner, pluss et par ufrivillige dager på slottet det spøker i her. Så jeg tror vi dropper det, sier Mats.

– Helt sikker?

– He he. ja. HELT sikker! Men du. Nå må jeg kjøre videre for å rekke det jeg skal. Og det gjelder å konsentrere seg om kjøringen her, på "feil" side. Vikeplikt fra høyre i rundkjøringene er en tilvenningssak, for å si det forsiktig!

Vi kommer tilbake med mye mer om Skoda Enyaq så fort sperrefristen er over.

