Forrige uke ble det kjent at Odion Ighalo ikke fikk være med til Spania på Manchester Uniteds treningsleir. Det skjedde fordi klubben ikke kan garantere at den nigerianske spissen, som ble hentet fra den kinesiske klubben Shanghai Shenhua på Deadline Day, ville slippe inn i Storbritannia igjen.

Grunnen til det er at innreisereglene kan bli strengere for reisende som har vært i Kina i løpet av de siste 14 dagene. De mulige innstrammingene henger naturlig nok sammen med det mye omtalte korona-viruset.

– Odion vil bli værende i Manchester, fordi han har ankommet fra Kina i løpet av de siste 14 dagene. Grunnet situasjonen i Kina er vi ikke sikre på om han ville sluppet inn igjen i England om han forlater landet nå, så han blir værende for å jobbe med en personlig trener, uttalte Ole Gunnar Solskjær da saken ble kjent.

Nå melder britiske The Mirror at spissen også blir utestengt fra å delta i kommende treninger med klubben gjennom de to ukene, og må trene selv med personlig trener.

Så langt har over 1100 personer død av viruset, som har sitt utspring i byen Wuhan i Kina. Viruset har mye lavere dødelighet en SARS-viruset som spredde seg på tidlig 200-tall, men sprer seg raskere, ifølge The Washington Post. Så langt har kun to av dødsfallene vært utenfor fastlands-Kina.