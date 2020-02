Flere kilder opplyser overfor nettstedet JustJared at Game of Thrones-stjernen Sophie Turner (23) og Joe Jonas (30) fra Jonas Brothers venter barn sammen. Us Weekly får også bekreftet nyheten.

Én av kildene sier at Turner allerede har begynt å kjøpe inn antrekk hun kan bruke i tiden framover når magen begynner å vokse.

– De holder det veldig hysj-hysj, men vennene og familien deres er superglade for dem, sier en annen kilde til JustJared.

Paret selv har enda ikke bekreftet eller kommentert nyheten, til tross for at den meldes av stadig flere medier.

Stjerneparet ble først sett sammen under MTV Europe Music Awards i Nederland i 2016, og i mai 2019 giftet de seg i all hemmelighet. DJ-en Diplo var en av de som avslørte den vordende bruden da han filmet Turner i hvit brudekjole og la ut på Instagram.

Turner ble kjent da hun som 15-åring kapret rollen som Sansa Stark fantasy-serien Game of Thrones. Stark er en av karakterene som har måttet gjennomgå mest i serien.

Da TV 2 møtte stjernen i London i 2017, lettet hun litt på sløret om hvordan en god slutt for Sansa Stark kunne se ut.

– Jeg håper jeg får en vakker dødsscene. Jeg vil at hun skal drepe alle fiendene sine og dø i armene på en hun elsker. Ikke nødvendigvis romantisk, for jeg tror hun er ferdig med romantiske forhold, men et familiemedlem eller noe, sa hun til TV 2 den gang.

Som vi nå vet (OBS: Barmhjertig spoiler alert, i tilfelle du FORTSATT ikke har sett ferdig Game of Thrones og har planer om det), ble det ingen dødsscene for Sansa Stark. I stedet endte hun opp som Queen of the North.

Joe Jonas har tidligere vært sammen med kjente navn, som blant annet Taylor Swift, Demi Lovato, Gigi Hadid og Ashley Greene.