I mai i fjor ble det kjent at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) ville be om utestengelse av Manchester City i Champions League i én sesong.

Årsaken var at Manchester City var blitt gransket av UEFA for økonomiske krumspring i kjølvannet av Fotball Leaks-sakene.

Dette ble publisert av New York Times flere dager før UEFA kunngjorde at anbefalingen om utestengelse ville bli sendt til en domskomité.

Lekkasjene har fått Manchester City til å se rødt, som også slo tilbake få dager etter New York Times' artikkel.

Manchester City skal ha forsøkt å stanse etterforskningen. Det gjorde de ved å ta saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS), kommer det frem i rettsdokumenter den britiske avisen The Times hevder å sitte på.

Dog uten å lykkes.

City argumenterte for at UEFA hadde opptrådt uredelig. De beskyldte dem også for «ulovlig aktivitet», og skal ha krevd erstatning på grunn av lekkasjene. Klubben ønsket også en omfattende etterforskning for at kildene bak lekkasjene skulle identifiseres.

Yves Leterme, UEFAs sjefsetterforsker på saken, avviste blankt Manchester Citys anklager om «ulovlig aktivitet.»

– Påstandene er grunnløse, og tonen er uakseptabel, svarte Leterme, ifølge The Times.

CAS omtaler lekkasjen som «bekymringsfull», og er forundret over at Leterme blankt avviste anklagene om «ulovlig aktivitet.» Derimot avviste CAS Citys påstand om at UEFA ikke lenger er i stand til å håndtere saken upartisk.

Resultatet av høringen om en eventuell Champions League-utestengelse er ennå ikke kjent. Blir Manchester City utestengt, har de muligheten til å anke dommen til CAS.