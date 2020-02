I over en uke har Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen knapt klart å holde beina på bakken. Etter mye jobbing, har han klart å få til en avtale med den svært eksklusive superbilprodusenten Koenigsegg.

Merket som nesten endte opp med å kjøpe opp Saab, som inntil nylig produserte rundt 20 biler i året, men som nå har planer om å doble det tallet – og ikke minst, merket som har laget noen av verdens raskeste og dyreste biler.

Det ryktes at det skal avdukes en helt spesiell modelll under bilutstillingen i Genéve i mars. En bil som skal slå fartsrekorden til selveste Bugatti Chiron – som er på svimlende 482,8 km/t.

Ifølge ryktene skal Koenigsegg ha planene klare for en bil som skal klare 500 km/t!

Prisen på doningen skal skal være 27 millioner kroner. Smak litt på det tallet. En Lamborghini Huracan letter deg for eksempel for 23 millioner kroner mindre! Her er vi altså trygt og godt plassert i hyperbil-territorium.

Det er nesten sprøtt å tenke på at dette skjer i vårt naboland! Men det gjør det altså – og etter mange forsøk, har Broom-Vegard mast seg til å få komme på besøk.

Men det er ikke det eneste som gjør turen minneverdig ...

Misunnelige

For nylig tikket det inn en spesiell SMS – som om mulig fikk redaksjonens vestlending til å glise enda mer. Bentley Norge lurte på om han ville kjøre inn en bil for dem. En Continental GT V8. Splitter ny – som trenger å få noen kilometer så den blir klar for livet som demobil.

Vi andre ble såpass misunnelige da vi fikk denne informasjonen, at vi har valgt å ikke ringe for å sjekke hvordan det går. Det finnes grenser for hvor mye vi er villige til å lytte til hvor fantastiske turer den mannen skal begi seg ut på. Innkjøring av Bentley Continental GT, noe vi er ganske sikre på at enkelte ville solgt svigermoren sin for å få muligheten til, var dråpen.

Telefonen skal få ligge i fred.

– Ring-ring ...

Skal man kjøre langt sørover, er det greit å finne noen veier som er litt mer givende å kjøre på enn E6.

Prislapp: 27 mill. kroner!

– Eh, halloooo ...

– Heisann, Knut! Jeg ringte, jeg. Siden jeg aldri hørte noe fra dere. Skulle vi ikke ta en av våre faste ring-ring-prater?

– Nei. Vi ble ettertrykkelig enige, vi andre, om at vi var grundig lei av å høre deg fortelle om denne turen. Og nå er jeg på vei i et møte her, så ...

– Neida, det er du ikke. Snakket nettopp med Benny, og han sa at du var ledig. Så nå får du fint bare sette det ved tastaturet og notere. For jeg har spennende ting å fortelle.

– Ok. La oss få det overstått!

– Ja, som du vet er jeg altså på vei til Koenigsegg. I utgangspunktet har jeg avtale med selveste Christian von Koenigsegg, gründeren bak selskapet. Jeg skal også få omvisning på fabrikken og se på den nyeste modellen: Jesko. Er redd jeg må reforhandle lønna mi etter det møtet, for den har en prislapp på 27 millioner kroner. Og jeg kjenner allerede at jeg trenger den bilen i livet mitt.

Drive Thrue på McDonalds i en Bentley Continental GT. Vi tipper de fleste Bentley-eierne pleier å få maten sin fra andre steder ...

Nordmann

– Er det den bilen de snakker om som skal klare 500 km/t?

– Akkurat dette er de litt forsiktige med å uttale seg om, ennå. Ingenting bekreftes, men ryktene går jo. Det eneste vi vet er at Koenigsegg skal ha med seg minst én bil til bilutstillingen i Genéve om noen uker. Ryktene vil ha det til at det er en bil som altså blir enda raskere enn Bugatti Chiron. Så får vi se.

– Men du snakket om at du skal intervjue en nordmann der nede, også ...

– Ja, det er egentlig helt sprøtt. Men Fred Halvorsrød fra Fredrikstad, en skikkelig bilgal kar, har fått drømmejobben. Han er rett og slett ansatt i Koenigsegg. Han snakker daglig med sjefen sjølv - og har vært med på utviklingen av Jesko. Jeg har avtalt å få møte Fred og høre mye mer om dette.

Stemningsbelysningen sitter som den skal. Her får du luksusfølelsen ...

Nydelig og irriterende tur

– Jeg får vel få en liiiiten rapport om bilturen også, da. Så kom igjen, hvordan er Bentley-en?

– Det er nesten litt irriterende. Den har altså en silkemyk V8-er som låter helt rått – men siden jeg har fått beskjed om at turen nedover skal være innkjøring, er jeg veldig forsiktig med å presse turtallet. Men for en GT-bil, dette er! Den bærer navnet med rette – for denne bilen kunne jeg lett krysse kontinenter med. Den ligger stødig som et tog – men mye mer konfortabel. Rundt Gøteborg satte jeg på massasjen. Oioioi! Skal jeg fortsette?

– Nei! Noen av oss må faktisk sitte på kontoret og jobbe for lønna. Så nå får vi avslutte. Men vi gleder oss virkelig til å høre mer om besøket, altså. Det må jeg tilstå.

Vi kan legge til at Koenigsegg har bestemt seg for å bygge 125 eksemplarer av hyperbilen Jesko. Alle er solgt!

Vel framme hos Koenigsegg. Dette blir spennende!

Video: Vi møtte Vegard og Bentleyen, før de satte kursen mot Sverige