Premier League-klubben bekrefter på sine nettsider at trønderen har skrevet under på en ny kontrakt.

Den tidligere avtalen løp ut til sommeren. Nå strekker den seg til 1. juli 2021.

Det er svært gode nyheter, slår Norwich-manager Daniel Farke fast.

– Alex er litt som en god rødvin. Jo eldre han blir, jo bedre blir han, sier tyskeren til klubbens nettsider.

Farke mener at Tettey, til tross for at midtbanespilleren fyller 34 år i april, er i toppform fysisk sett.

– De unge spillerne bør se på holdningene hans og hvordan han tar vare på kroppen sin. Han vet hva det innebærer å være profesjonell fotballspiller, og vi kan alltid regne med ham, slår Norwich-manageren fast.

Selv er 33-åringen strålende fornøyd med å ha forlenget kontrakten.

– Det føles veldig bra å være i Norwich, og familien min er lykkelig. Når familien min er lykkelig, er jeg lykkelig. Jeg har vært her i mange år. Derfor er det ikke noe nytt, men det er en veldig stor og positiv greie for meg, sier Tettey.

Trønderen har startet 17 kamper i Premier League denne sesongen. Så spørs det om han fortsatt spiller på øverste nivå i England neste sesong: Norwich er tabelljumbo, sju poeng bak Aston Villa på trygg grunn.

Tettey signerte for Norwich i 2012. Han er den som har vært lengst i klubben blant dagens spillere.