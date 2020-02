Seks år gamle Faye kom mandag ettermiddag hjem fra skolen med buss, og kom seg trygt hjem til sitt eget hus i Cayce i den amerikanske delstaten South Carolina.

Hun gikk deretter ut i hagen og lekte, men kort tid senere, rundt klokken 15.45, innså foreldrene at jenta hadde forsvunnet. Én time senere ble politiet kontaktet, og nå er mer enn 250 betjenter og etterforskere satt inn i saken for å finne jenta. FBI er også koblet inn.

– Vi håper på det beste. Vi vil ha Faye hjem igjen. Vi snur alle steiner og bruker alt vi har av ressurser og enda litt til, sier Evan Antley i Cayce Department of Public Safety til CNN.

– Hun er ikke typen til å bare gå sin vei

Familien beskriver Faye som en «boblete og glad jente».

– Hun vil alltid bare leke og ha det gøy. Hun er ikke typen til å bare gå sin vei. Moren hennes var veldig oppmerksom da hun passet henne, og hun er selv oppmerksom på omgivelsene sine. Bestemoren er veldig fortvilet, ettersom de er svært nære. Vi vil bare finne Faye og få henne hjem igjen, sier familien i en uttalelse.

SAVNET: Faye (6) har ikke blitt sett siden mandag ettermiddag. FOTO: Cayce Department of Public Safety

Tirsdag kveld samlet lokalsamfunnet seg ved den lokale kirken for å be om at Faye kommer trygt hjem. Der var også jentas bestemor.

– Dette er et mareritt, men vi håper fortsatt at hun skal komme trygt hjem. Jeg vil ha babyen min tilbake. Vi må finne henne, sa hun til WISTV.

Leteaksjonen konsentreres fortsatt i nabolaget der familien bor. Politiet stanser biler som kjører inn og ut av nabolaget, og går dør til dør. De har mottatt rundt 80 tips i saken, men så langt er det ikke funnet noen spor etter jenta.

Det er foreløpig ingen bevis som tyder på at seksåringen har blitt kidnappet, men politiet utelukker ingenting i etterforskningen.

Det har sirkulert flere rykter i sosiale medier om at det er blitt funnet et lik i området, men dette har politiet avkreftet.

– Skremmende

Faye var ikledd en svart t-skjorte med ordet «peace» påskrevet da hun forsvant, samt et blomsterskjørt og regnstøvler. Onsdag slapp politiet en overvåkningsvideo fra skolebussen som viser Faye gå av bussen kort tid før hun forsvant.

Flere hundre betjenter og etterforskere er satt inn i saken for å finne Faye (6). FOTO: Cayce Department of Public Safety

I videoen ser man henne reise seg fra setet sitt og gå fram til sjåføren. Hun snakker kort med sjåføren før hun deretter går av bussen, der moren hennes stod og ventet.

Flere naboer sier til den lokale TV-stasjonen WISTV at tiden etter forsvinningen har vært skremmende og trist.

Tammy Wesley er en av disse. Sønnen hennes tar bussen til og fra skolen med Faye hver dag, og Wesley sier hun så Faye gå av bussen mandag før hun forsvant.

– Jeg så henne gå de 30 meterne sammen med moren til huset deres. Det var rundt klokken 14.50. Det er bare en skremmende tanke at dette kunne skjedd hvem som helst av barna våre, sier Wesley til kanalen.

Hun forteller også at det har vært vanskelig å forklare sønnen sin hva som hadde skjedd, og hvorfor han ikke kunne ta bussen med Faye tirsdag.

Klokken 15.25 kjørte Wesley for å hente sine andre barn på skolen. Da kunne hun ikke huske å ha sett Faye utenfor huset sitt.