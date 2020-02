FN navngir selskaper med bånd til israelske bosetninger

President Donald Trumps Midtøsten-plan tar til orde for å la Israel beholde alle bosetningene, men etter press fra USA har Netanyahu lagt planen om annektering på vent til etter det israelske valget 2. mars.

Bosetningene er hjem for flere hundre tusen israelske borgere, men har lenge blitt sett på som et stort hinder for fred. De er bygget der palestinerne vil opprette sin egen stat, et krav palestinerne har bred internasjonal støtte for.

Menneskerettighetsrådet er et av FNs åtte hovedorganer og består av 47 medlemsland som velges av hovedforsamlingen for en treårsperiode.

USA, som i motsetning til det øvrige verdenssamfunnet ikke lenger anser bosetningene for å være ulovlig, har trukket seg fra FN-rådet, blant annet med henvisning til behandlingen av Israel.

