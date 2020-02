Graham Hansen scoret 3-0-målet da hun ble slått gjennom av Andrea Pereira i det 67. minutt. På første touch lobbet hun ballen på lekkert vis over Huelvas keeper.

Før det hadde hun allerede gjort seg bemerket med to målgivende pasninger.

Like før pause slo Hansen et innlegg fra hjørne av sekstenmeteren. Asisat Oshoala fant ballen og sikret Barcelona ledelse til pause. Kun to minutter ut i andreomgang doblet Jennifer Hermoso ledelsen, også det etter målgivende fra Hansen.

Fire minutter etter Hansens mål ble Oshoala tomålsscorer og fastsatte resultatet til 4-0. Barcelona er dermed klare for kvartfinale i Cope de la Reina.

Landslagsspilleren har vært ute med skade store deler av 2020. Hun var derimot med og vant sin første tittel med Barcelona under den spanske supercupen forrige uke.

