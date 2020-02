Mannskapet på korona-cruiset, som har vært i karantene i en uke, har bedt om å få forlate cruiseskipet før de blir smittet.

– Hvis personene som ikke er smittet kan få forlate skipet så overlever de kanskje, skriver en person fra mannskapet på Facebook, ifølge Daily Mail.

Et par forteller at eldre mennesker blir smuglet ut av skipet i all hemmelighet.

Smugles ut

Det eldre paret, Phil og Gay Courter, forteller at flere personer har blitt smuglet ut av skipet.

– Den japanske regjeringen lar visse mennesker, som de mener er de eldste og mest sårbare, forlate skipet. De gjør det i all hemmelighet slik at mediene ikke skal få vite det. Det er et bevis på at dette har mislyktes, sier Phil Courter til NBC News.

Totalt 175 mennesker er smittet av viruset på cruiseskipet.

– Det er skremmende å høre tallene fra kapteinen over høyttalerne, spesielt når de øker, akkurat som i Kina, sier Gay Courter til NBC News.

Paret forteller at de måler kroppstemperaturen daglig, men at der er på eget initiativ.

– Vi skal si ifra hvis den viser høyere verdier enn hva som er normalt, men det er frivillig, for det er ingen som sjekker noen her, sier Phil Courter.

SMITTET: Flere personer fra personalet skal også være smittet Foto: @daxa_tw

Talsmannen på Princess Cruises var ikke tilgjengelig for kommentar, skriver NBC News.

– Viruset sprer seg

Flere personer blant personalet er også smittet. Nå ber de den indiske regjeringen om å redde dem som ikke er smittet.

De vil at regjeringen skal redde 160 indiske borgere som er en del av besetningen.

– Viruset sprer seg for hver dag. Hvis de som ikke er smittet kan forlate skipet overlever de kanskje, skriver Binay Kumar Sarkar på Facebook.

– Våre familier i India venter på oss. Jeg skal egentlig hjem 17. februar, men nå har de ingen plan om når jeg kan dra. Det finnes ingen informasjon og situasjonen er ute av kontroll, sier den samme personen i en Facebook-video, ifølge The Times.