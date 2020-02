Torsdag er det duket for Rosenborgs årsmøte. Der skal det velges en ny styreleder.

Og det kan bli ingen ringere enn Tore Strømøy.

Erling Næss, tidligere Rosenborg-spiller, varsler benkeforslag på TV-personligheten under årsmøtet.

– Vi må ha inn en type som samler og begeistrer. Jeg har brukt Marvin Wiseth som eksempel. En type som kan håndtere media og som samtidig kan noe om ledelse og toppidrett, sier Næss til Adresseavisen.

Strømøy er veldig åpen for tanken. Han sier til avisen at «han selvfølgelig stiller» dersom hans navn blir foreslått, og slår fast at han er en idrettsmann. 59-åringen er tidligere kappgjenger, og har vunnet NM tolv ganger. Han har tidligere vært styreleder i håndballklubben Byåsen, hvor han takket for seg i 2017.

– Jeg har alltid sagt at dersom jeg skulle få muligheten til å lede RBK, så kan jeg ikke si nei, sier Strømøy til Adresseavisen.

I mars er han aktuell med ny sesong av NRK-serien «Tore på sporet.»

Fra før var det to kandidater til å bli ny styreleder i Rosenborg: Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi og som er innstilt av valgkomiteen, og Ivar Koteng. Sistnevnte har sittet på vervet i åtte år.

I desember bekreftet Koteng at valgkomiteen i Rosenborg ikke hadde innstilt ham til en ny periode som styreleder.