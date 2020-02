Marte Olsbu Røiseland innrømmer: – Jeg har hatt utrolig flaks

Hun bestemte seg for å trene hjemme etter at hun valgte å stå over flere renn i verdenscupen før jul på grunn av sviktende form på standplass. Det førte til at hun gikk glipp av muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt.

9. januar gjorde hun comeback med et smell i verdenscupen. På den 7,5 kilometer lange sprinten i tyske Oberhof slo Røiseland knockout på alle, da hun skjøt to perfekte serier samtidig som hun gikk fort i det tunge føret.

Elleve måneder etter at hun sist sto alene på toppen av en seierspall, viste Marte Olsbu Røiseland hun fremdeles er blant de beste skiskytterne i verden.

Hun føler seg sikker på at hun valgte den riktige oppladningen til VM.

– Jeg gjorde det for å være best mulig forberedt til VM. Jeg er sterk i troen på at det var det riktige å gjøre for meg, svarer Olsbu Røiseland på spørsmål om hun angrer på at hun droppet flere renn i verdenscupen.

– Du frykter ikke at du gamblet?

– Jeg tror det var en god avgjørelse. Målet mitt denne sesongen var ikke å kjempe om seieren sammenlagt. Målet mitt var VM i Anterselva. Det er gøy å satse alt på et kort, og jeg håper det fungerer. Men i skiskyting må alt klaffe på en gang for å ha vinnersjanser. Jeg følger at jeg har gjort det meste riktig, og sitter med en god følelse, svarer Olsbu Røiseland bestemt.