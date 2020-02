Nåværende leder i Oslo Frp, Tone Ims Larsen, har sagt nei til gjenvalg. Det skal derfor velges ny leder på årsmøtet til det som tidligere var et av landets viktigste fylkespartier.

Forslaget på Meeg-Bentzen skal nå vurderes av partilagene i Oslo Frp, før en endelig innstilling fra valgkomiteen presenteres 24 februar.

Meeg-Bentzen jobber som politiadvokat i Oslo. Han er 42 år og er nestleder i Gamle Oslo Frp. Det er lokallaget som har foreslått han som leder. Til TV 2 beskriver Meeg-Bentzen seg som en A4, kjedelig person, men han vil ikke uttale seg om jobben som leder i Oslo Frp annet enn:

– Det er nå tidlig i en lang prosess.

– Tilhører du den liberale eller den mer nasjonal-konservative fløyen i partiet?

– Jeg stiller meg fullstendig bak partiprogrammet, svarer Meeg-Bentzen kort på TV 2s spørsmål.

God sjanse

Lederen for Gamle Oslo Frp, Sigurd Fredeng, som har foreslått Meeg-Bentzen, mener at han har god sjanse til å bli valgt på årsmøtet.

– Han er en mann som kan få ting gjort. Han er dyktig, og så har han god kjennskap til blant mye annet kriminalpolitikk som er et viktig område for Frp, sier Sigurd Fredeng til TV 2.

– Vi vet at han har støtte også i andre lokallag og det at valgkomiteen har foreslått han som leder viser det samme. Så vi tror at han får flertall på årsmøtet, selv om det kan komme en motkandidat, sier Fredeng.

Det foreløpige forslaget fra valgkomiteen innstiller også på at politisk nestleder Lisbet Natland gjenvelges.