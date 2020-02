Jaguar I-Pace var en av de store vinnerne i det norske bilmarkedet i fjor. Den har mangedoblet Jaguar-salget her i Norge. Og i 2019 var den Norges 11. mest solgte bilmodell totalt sett. Bak Skoda Octavia, men foran Toyota Yaris. Hvem skulle tro at en Jaguar noen gang skulle klare bragden med å yppe seg mot mangeårige bestselgere?

Selvfølgelig er det faktum at bilen er elektrisk suksessfaktoren her. Men nå truer mørke skyer i elbil-horisonten for den britiske bilprodusenten. De er nemlig i ferd med å gå tom for batterier.

Det skriver avisen Daily Mail.

Derfor er Jaguar tvunget til en midlertidig pause i produksjonen av I-Pace, på fabrikken i Graz i Østerrike. Underleverandøren klarer rett og slett ikke å levere nok lithium-ion-batterier til å holde produksjonen gående for fullt.

Jobber for å minimere ulempene

Det hele får nesten et litt ironisk tilsnitt. Det er nemlig bare få dager siden Storbritannias statsminister Boris Johnson uttalte av han ønsket å framskynde kravet om salg av bare null-utslippsbiler, fra 2040 til 2035.

– Jaguar Land Rover har justert produksjonsplanene for I-Pace i Graz på grunn av midlertidige problemer med planlagte batterileveranser. Vi samarbeider med leverandøren for å løse dette og minimere ulempene i forhold til kundeleveringene, sier en talsperson fra Jaguar Land Rover til Daily Mail.

Det store spørsmålet her hjemme er jo hvorvidt dette vil ramme leveringene til norske kunder.

Bilde fra montering av batteripakken.

Har store ambisjoner i Norge

– Ja vi kjenner til dette. På dette tidspunktet har vi ikke mottatt noen informasjon om hvordan det vil påvirke de enkelte markedene. Jeg kan derfor ikke kommentere denne saken noe nærmere.

Vilde Riise hos den norske Jaguar-importøren bekrefter at de kjenner til batteri-problemene for I-Pace.

Det sier Vilde Riise som er PR- og kommunikasjons-spesialist hos Jaguar Land Rover Norge.

På generelt grunnlag sier hun dette:

– Vi er meget fornøyd med mottagelsen av I-Pace i Norge. 2019 var et rekordår for oss, og symboliserer starten på en elbilrevolusjon for Jaguar Land Rover. Med Jaguar I-Pace har vi i perioder mer enn tidoblet salget sammenlignet med året før, og I-Pace har blitt en av de viktigste bilene for oss. Målet er selvsagt å selge enda flere i år, så vi har store ambisjoner for det nye året. Vi har også styrket organisasjonen med flere nyansettelser, forteller Riise.

Det er med andre ord lite å si på ambisjonene hos den norske importøren.

Ingen batterier - ingen elbil. Slik er det bare.

Gjelder ikke bare Jaguar

Batteriene til Jaguar I-Pace leveres av det sørkoreanske LG Chem, som produserer batteriene på en fabrikk i Wroclaw i Polen.

Det er en fattig trøst, men Jaguar er langt i fra den eneste produsenten som opplever utfordringer rundt batterileveransene.

Audi har opplevd det samme med batteriene til sin e-tron og nylig ble det kjent at Mercedes må redusere sine produksjonsmål for EQC fra ca. 60.000 biler til 30.000 biler for 2020, i følge Reuters. Nettopp på grunn av batterimangel. Begge disse er, på samme måte som Jaguar I-Pace, veldig aktuelle biler her i Norge.

Det skal med andre ord bli spennende å følge denne utviklingen framover. Problemer knyttet til batterileveransene kan definitivt gjør utslag på salgsstatistikken både her hjemme og globalt.

