"Hvordan blir den egentlig som elbil?"

"Er den stor nok til å være familiebil?"

"490.000 kroner for en XC40, er det for mye?"

"Hvor langt skal den egentlig gå?"

Dette er bare noen av spørsmålene vi i Broom har fått de siste månedene. Det handler om Volvos første elbil – og interessen for den er ikke overraskende svært stor,

I januar åpnet importøren salget av bilen. De går ikke ut med tall på hvor mange som har kjøpt ennå, men det er ingen tvil om at det er flere tusen.

Og i tillegg får vi et bestemt inntrykk av at veldig mange sitter på gjerdet og venter på å få litt flere opplysninger.

Så derfor bestemte vi oss for å ta en litt utradisjonell vri. Nemlig å hente ut en Volvo XC40 med helt vanlig dieselmotor – men late som det er elbilen.

Umulig? Så klart ikke! Vanskelig? Ja, kanskje, men vi skal i alle fall gjøre et forsøk. Heng med, så får du se hvordan dette går.

Slik ser den ut på "ordentlig", XC40 Recharge.

Hva er nytt?

XC40 er altså Volvos første elbil. Den er også første bil ut i Volvos nye Recharge-serie, som er det nye navnet på alle deres elektriske og ladbare biler.

Bilen er bygget på Volvos plattform for kompakte biler, kalt CMA. Denne ble utviklet for å kunne brukes på både elektriske og fossile biler. Men til forskjell fra diesel-XC40 er altså forbrenningsmotoren borte. I stedet har den elektrisk motor foran og bak og et batteri på 78 kWt i bunnen av bilen.

XC40 skal bli en av verdens sikreste biler

Høyt og ganske kantete design, det er bra for innvendig plass.

Hva er styrker og svakheter her?

Hvor starter vi? Jo, vi kan jo ta plassen først. XC40 er en kompakt SUV. Den måler 4,42 meter fra støtfanger til støtfanger, den er 1,86 meter bred og den er 1,65 meter høy. Det siste er ganske mye.

Det finnes svært mange biler i denne størrelsen, som er litt i grenseland mellom SUV og crossover. Plassmessig varierer de tildels mye. Her har Volvoen en fordel ved at mest mulig plass helt tydelig har vært prioritert underveis i utviklingen. Der stasjonsvognene V60 og V90 har fått flere designløsninger som går ut over plassen, er XC40 høy, rett og firkantet. Det gjenspeiler seg også i kupéen, med høy sittestilling både foran og bak. Dermed sitter du også mer oppreist, det sparer plass.

Baksetet her er for eksempel helt fint for to voksne. Det er god plass i alle retninger, inkludert takhøyden. Men bredden setter klare begrensninger, som den gjør i alle biler i denne klassen. Tre voksne? Det kan gå over korte avstander, men da har ingen det særlig behagelig.

Ytelser? De to elmotorene i XC40 Recharge skal sammen by på 408 hestekrefter. Det gir en tid på 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Vi er ikke heeelt på råeste Tesla-nivå, men for de aller, aller fleste kundene er nok dette mer enn kjapt nok.

Det veldig mange naturlig nok lurer på er bagasjerommet. I dieselutgaven er det på ganske solide 460 liter. Ikke overraskende har det krympet i el-versjonen, når man skal ha inn både batterier og elmotor.

Det Volvo har gjort her, er å ta av det ganske betydelige rommet under selve gulvet. Her har du egen "kjeller" i dieselutgaven. Det får du ikke i elbilen, som har et offisielt bagasjeromsvolum på 413 liter. Det er ikke kjempestort, men her kommer vi til et punkt der tall ikke er alt.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

460 liter bagasjerom, det minker til 413 i den elektriske utgaven. Den elektriske drivlinjen spiser av plassen under gulvet.

Dette volumet måles nemlig opp til bakseteryggen, det som er over dette er "bonus". Dermed får høyreiste biler et pluss. Forleden testet vi Volvo V60, en stasjonsvogn som er betydelig lengre enn XC40 (V60 er 4,76 meter). Til gjengjeld er den 1,42 meter høy, altså 23 centimeter lavere enn XC40. Hva tror du det betyr i praksis? Jo, at det er mer høyde å stable i, på XC40 enn på V60. Det er gull verdt de gangene du trenger maks plass og pakker til taket.

Den elektriske XC40 har også et lite bagasjerom foran, en såkalt frunk. Det er på 31 liter. Hvor mye/lite er så det? Vel, en vanlig vaskebøtte er på rundt 10 liter. Du kan altså tømme tre slike ned i frunken (hvis du skulle ønske å gjøre akkurat det...). Mer realistisk: Her har du plass til ladekabel, og eventuelt litt annet småtteri. Eller en ikke altfor stor bag.

Lite bagasjerom foran, med plass til for eksempel en bag.

Det går naturligvis ikke an å "teste" elbil uten å komme inn på rekkevidden. "Over 400 kilometer" er alt Volvo har sagt til nå. Holder de igjen en positiv overraskelse? Vi har litt på følelsen av at de gjør det.

Søstermodellen Polestar 2 har samme batteripakke og drivlinje. Den har offisiell rekkevidde på 470 kilometer. Polestar 2 er litt lettere og på grunn av karosseritypen har den også lavere luftmotstand. Spørsmålet er hvor mye rekkevidde den sparer på dette. Så mye som 70 kilometer? Vi tviler på det, men vi kan absolutt ta feil.

Mulighet for hengerfeste er svært viktig for mange norske kjøpere. Her har ikke Volvo rotet seg bort. XC40 Recharge kan trekke inntil 1.500 kilo.

Volvo har, med rette, fått litt kritikk for dekkstøy på XC40. Det skal bli interessant å høre om Volvo har tatt grep her, all den tid dekkene høres enda mer i en elbil, der du ikke har noen motorstøy til å kamuflere denne lyden.

Spesielt sted: Bli med til Volvos egen batterilab

Grillen forsvinner på den elektriske utgaven, for øvrig er det ikke snakk om store designendringer.

Hva koster den?

Startprisen er på 490.000 kroner. Da snakker vi en bil som er godt utstyrt, men det er naturligvis fullt mulig å legge på en god del ekstrautstyr. Du kan komme unna med 20.000 til 30.000 kroner ekstra, men rundt 550.000 er nok en ganske realitisk "sluttsum" hvis du skal slå deg litt løs.

Kvalitetsfølelsen i interiøret forsvarer en slik prislapp. Det er hakket mindre eksklusivt enn i de større Volvoene, det merkes på materialvalg (mer hard og svart plast) og at det for eksempel ikke er noe elegant deksel over koppholderne her. Men totalinntrykket er godt.

Det blir noen små endringer innvendig også, men det meste er likt på diesel- og el-utgaven.

Hvem er konkurrentene?

Det er mange elektriske SUV-er på vei fra flere bilprodusenter. Men Volvo har fordelen av at de er ganske tidlig ute her.