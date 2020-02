Agnete Husebye (24), også kjent som YouTuberen «Agnetesh», vant prisen for «Årets influencer» under Vixen Influencer Awards.

– Jeg kan ikke skjønne at jeg vinner. Endelig blir vi YouTubere sett, det er så hyggelig at vi får komme hit, sa hun entusiastisk under vinnertalen sin.

Men den som stjal oppmerksomheten og overskriftene var Kristin Gjelsvik da hun ytret seg kritisk overfor influenser-kollega Sophie Elise Isachsen.

– Det eneste jeg kan se har forandret seg siden jeg ønsket endring er puppestørrelser, neser og hoftebredder, sa Gjelsvik i tordentalen.

Synes det er trist

Husebye synes det er dumt at fokuset etter Vixen endte på Gjelsviks tale, når hun selv prøver å være et godt forbilde.

– Da jeg vant så var det det største som har skjedd meg, og mamma ringte med en gang og sa «Hei, Agnete og gratulerer! Men det er så synd fordi alle bryr seg bare om det Kristin Gjelsvik-greiene», forteller Husebye.

Hun forteller at å vinne prisen var en milepæl for alle YouTubere i Norge, derfor synes hun det er trist at fokuset ble på noe annet.

– Og så føler jeg selv at jeg er et godt forbilde, fokuset ble på de som gjør feil, og ikke på de som faktisk gjør noe riktig, fortsetter hun.

Fortjent

Selv om det var talen til Gjelsvik som ble snakket om i etterkant, så har YouTuberen fått mange gode tilbakemeldinger.

– Jeg har fått veldig mange gode gratulasjoner som har vært skikkelig deilig. Jeg føler folk var glad på mine vegne, og det er den beste følelsen når du vinner noe og at folk føler det er fortjent, forteller hun.

– Dette har ført til flere muligheter for meg og jeg føler at jeg gradvis er blitt en influenser, selv om jeg hater det ordet.

God kveld Norge har vært i kontakt med Kristin Gjelsvik som sier: «Jeg skjønner veldig godt hva hun mener, og er helt enig i at det burde vært et mye større fokus på Agnete. Hun et et stort forbilde som tar sitt store ansvar på alvor, og fortjener både ros og oppmerksomhet for måten hun driver business på. Hun er en viktig profil i bransjen, og jeg både heier på henne, og gleder meg til å se mer av henne fremover.»