TV 2 har tidligere omtalt at både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø var lovende fotballspillere under oppveksten.

Tidligere Molde-spiller Kjell Rune Flo, som trente Tarjei Bø fra lillegutt frem til juniornivå i Stryn, har blant annet slått fast at skiskytterstjernen trolig kunne spilt i Eliteserien om stryningen hadde satset på fotballen.

– Tarjei Bø var et stort idrettstalent som kunne bli god i akkurat den idretten han ville. Fra fotballbanen husker jeg spesielt løpskapasiteten, og den tekniske spillforståelsen han hadde. Tarjei Bø kunne blitt Eliteserie-spiller hvis han ville, har Flo uttalt til TV 2.

Livredde skader

Både Tarjei og lillebror Johannes Thingnes Bø har holdt fotballformen vedlike ved å trene og spille kamper for Stryns A-lag de siste årene. Men nå er det slutt på det.

– Vi spiller altfor lite fotball. Nå er vi blitt så gamle at vi er redde for å bli skadet. Johannes Høsflot Klæbo ble jo skadet på en boksemasking nylig, og da er det i hvert fall veldig lett å bli skadet på fotballbanen. Vi spiller nå kun med venner vi stoler på. Vi stoler ikke på en venn av en venn en gang. Disse skal alltid vise at skiskytterne ikke kan spille fotball, og da får vi som regel gjennomgå, røper Tarjei Bø.

Thingnes Bø støtter opp om storebrorens beskrivelse.

– Det har blitt slik at vi spiller «basketfotball», som er at ingen får røre hverandre, slik at vi unngår skader og sånt. Om vi hadde spilt fotball like mye nå, så ville det vært fort gjort å dra på seg noen skader, sier Thingnes Bø.

Men selv om brødrene Bø ikke er like aktive på fotballbanen, er de begge like interessert i å se fotball på TV.

Thingnes Bø er Newcastle-supporter, mens Tarjei Bø er kjent for å være en lidenskapelig Manchester United-supporter.

– Kanskje jeg skulle bli ansatt av Solskjær?

Men Manchester United-resultatene har vært svært varierende denne sesongen. Tarjei Bø medgir at det ikke er like hyggelig å se Solskjærs menn i aksjon som det var tidligere.

– Jeg følger jo godt med Manchester United. Men det er kjedeligere å se på og det er dårligere fotballkamper, lyder den nådeløse dommen fra Tarjei Bø om Solskjærs menn.

Og stopper ikke der.

– Det er ikke lenger slik at jeg setter på alarmen hver gang Manchester United spiller. Jeg kan finne på å slå på ti minutter ut i kampen, og bare håper de ikke ligger under allerede. Manchester United har vært dårlige denne sesongen. Jeg er skuffet, konkluderer han.

Skiskytterprofilen kommer imidlertid med et tips til Ole Gunnar Solskjær om hvordan den norske sjefen på Old Trafford kan få litt fart på sakene igjen.

– Kanskje jeg burde lagt opp som skiskytter, og blitt ansatt av Solskjær som fysisk og mental trener. For akkurat nå er det jo nesten uvant å vinne for dem, spøker Bø.