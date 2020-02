I desember ble hun lagt i kunstig koma etter at over halve kroppen hennes ble forbrent under vulkanutbruddet på White Island.

21 personer omkom – deriblant Lisa Dallows ektemann Gavin Dallow (53) og datter Zoe Hosking (15).

Da hun ble lagt i koma på et sykehus i Hamilton på New Zealand, hadde Lisa Dallow ifølge ABC ingen anelse om at hennes nærmeste var omkommet.

Det var først da hun våknet for to uker siden at hun fikk beskjed om at ektemannen og datteren er døde.

– Hun er svært emosjonell. Det er alt jeg kan si. Dette er naturligvis et stort sjokk, sier Gavin Dallows far Brian til 7News.

BRYLLUP: Lisa og Gavin Dallow smiler ved siden av Lisas datter Zoe etter å ha gitt hverandre sitt ja. Foto: Handout

Utsetter begravelse

Han forteller at det siste Lisa husker, er at noen ropte «løp!» og at hun deretter ble løftet inn i et helikopter.

– Hun husker at hun ble truffet av steinblokker, sier han.

UTBRUDD: Det var 9. desember at vulkanen på White Island på New Zealand fikk utbrudd samtidig som 47 turister var på dagstur der. Foto: AP

Gavin Dallow, som jobbet som advokat, ble gravlagt 10. januar. Zoe Hoskings begravelse er blitt utsatt til moren er i stand til å være til stede i den.

Hadde hevet farenivået

Til sammen 21 mennesker døde i vulkanutbruddet på det populære turistmålet White Island i New Zealand 9. desember.

De fleste av de døde var fra Australia.

Noen av de omkomne var også fra USA og New Zealand.

Til sammen var 47 dagsturister og guider fra Australia, USA, Storbritannia, Kina, Malaysia, Tyskland og New Zealand på øya White Island, også kjent som Whakaari, da utbruddet skjedde.

Myndighetene undersøker hvorfor turoperatøren hadde lov til å ta med seg turister fram til kanten av vulkanen bare dager etter at forskere hadde hevet farenivået ved vulkanen.

Statsminister Jacinda Ardern har sagt at en undersøkelse kan opp mot ett år.