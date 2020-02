Kjendisene ønsker seg obligatorisk «bli foreldre»-kurs

Programlederen kjøpte også inn varer som om han ikke skulle forlate huset på over ett år.

– Jeg forberedte meg som om jeg skulle inn i tredje verdenskrig, ler Bubresko.

– Bambi på isen

Noe som overrasket Strand var hvor påvirket han skulle bli av mangelen på søvn. Han har tidligere vært mye ute på fest, og klart seg fint med bare to timer søvn.

FORELDRESAMTALE: Programleder Marthe Sveberg følte at hun bare lekte voksen da hun var på sin første foreldresamtale i barnehagen. Foto: Privat

– Men så kom Liam, og etter bare noen få dager følte jeg at jeg hadde gått en evighet uten søvn, forteller tobarnsfaren.

Marthe Sveberg føler at mange voksne egentlig er barn, som bare later som at de er voksne. Selv om hun absolutt føler seg mer kompetent som mor nå, har hun kontinuerlig noe å jobbe med.

– Jeg tror nok jeg alltid vil være litt Bambi på isen, forteller hun.