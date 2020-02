Vålerenga og Haakon Lunov (37) har i dag blitt enige om å avslutte samarbeidet.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

– Haakon har et ønske om å komme videre i sin egen karriere som fotballtrener, og etter noen dagers samtaler, har vi kommet til at denne løsningen er best for begge parter, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Assistenttreneren slutter på dagen.

– Jeg kom som Ronny Deilas mann, og jeg var Ronny Deilas mann. Da han forlenget sin kontrakt, men så dro, og jeg akkurat hadde fullført Pro-lisens kurset, var det naturlig for meg som et neste steg i karrieren å lansere meg selv som en kandidat til hovedtrenerjobben. Da den gikk til Dag-Eilev hadde vi gode samtaler om veien videre, og for meg blir integritet viktig i det at det både blir riktig og viktig for ham å begynne å forme sitt apparat så tidlig som mulig. Samtalene med klubben har vært veldig bra og det er ingen stor dramatikk i dette. Det handler til slutt hva som er best for alle parter - Vålerenga, Dag-Eilev og meg selv, sier Lunov.