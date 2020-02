Alisson har ladet batterier med keeperbroren – klar for å revansjere tøff lærepenge

Adrian: – Vi er tilbake fulle av energi

Brasilianeren deltar i et fellesintervju sammen med nettopp reservekeeper Adrián (som for øvrig dro til Dubai med familien sin i løpet av vinterpausen), og spanjolen forteller også om en tropp som er klare for å fullføre det de har startet. Vinterpausen, der juniorene slo ut Shrewbury av FA-cupen i mellomtiden, er over, og oppmerksomheten kan igjen rettes mot det som skal skje på banen også for Liverpools seniorspillere.

– Jeg har vært sju år i Premier League, og å ha den pausen etter den travle perioden i julen har vært uvirkelig. Vi har tid til å fylle opp batteriene og la tankene være med familie og venner. Nå er vi tilbake fulle av energi og klar for den siste tredelen av sesongen, sier han.

Liverpool kan i teorien tape over halvparten av sine resterende kamper og allikevel vinne ligaen denne sesongen, og det neste hinderet heter Norwich på Carrow Road lørdag. Hele 55 poeng skiller lagene - det meste noensinne mellom to lag på et så tidlig stadie av en Premier League-sesong.

– Vi prøver ikke å se for mye på tabellen, men på hva vi kan gjøre på banen. Vi har ikke oppmerksomheten på poengene. Vi vil vinne trofeer. Vi må se på den neste utfordringen. Vi forventer en tøff kamp. Alle kamper i Premier League er tøffe, om du er først eller sist på tabellen. Vi må forberede oss på best mulig måte, og dra dit og være klar for alt, sier Alisson.

Knuste Norwich hjemme, men : – Fullstendig annerledes kamp nå

Det motsatte oppgjøret mellom lagene på Anfield i august var serieåpningen denne sesongen, og Liverpool vant 4-1. I det oppgjøret ble også keeper Alisson skadet, og Adrián fikk sin debut kun få dager etter at han hadde signert for klubben.

– Jeg var mer enn klar for den utfordringen. Nå møter vi dem borte, en fullstendig annerledes kamp. De spiller god fotball, men har vært uheldige med resultatene. De er i en vanskelig situasjon, så de vil gi alt for å ta tre poeng, sier Adrián , og legger til de repetetive setningene om «en kamp om gangen» og «Premier League er vanskelig».

For Alissons del handler lørdagens kamp også om å opprettholde den ekstremt sterke statistikken rundt antall baklengsmål denne sesongen. Brasilianeren har sluppet inn mål i gjennomsnitt hvert 244. minutt i Premier League denne sesongen, det beste noensinne i ligaens historie blant dem som har spilt minimum ti kamper.

Slik motiverer Alisson seg

Men hvordan motiverer en keeper som nylig har vunnet både Champions League og Copa America, samt er i rute til å sikre seg Premier League-trofeet allerede i sin andre sesong, seg egentlig for nye høyder?

– Jeg prøver ikke å se for mye på trofeene. Jeg ser på meg selv, og jeg prøver å forbedre meg. Jeg gjorde en god sesong i Roma i 17/18, og så kom jeg hit med mål om å slå meg selv. Jeg ble førstevalg. Nå er det det samme. Jeg prøver å bli bedre enn meg selv. Og så får vi se hva som skjer. Laget har mål, landslaget har mål - og hovedmålet er VM - men vi har kvalifisering og vi har Copa America. Vi er godt på vei i Premier League. Vi har Champions League igjen. I fotball kan du ikke stoppe. Du må bare fortsette, sette deg mål og så jobbe hardt for å oppnå dem, sier den prisbelønnede burvokteren.

Og i tillegg til den harde jobben, handler det for mannen fra sambalandet også om en viktig ting: Å sette pris på det han driver med.

– For å vinne må du nyte det. Hvis du ikke nyter det, kan du ikke spille kamper med slik intensitet som oss. Vi prøver å gjøre vårt beste og er lykkelig på banen. Vi pleier alltid å si det i Brasil, at du må nyte spillet for å være lykkelig mens du spiller fotball. For fotball er lykke. Du må selvsagt være seriøs, for du konkurrerer på høyt nivå, men du må nyte det, sier Alisson.

Klar for nye tokter. Og det første av dem i East-Anglia.

Se Norwich-Liverpool lørdag 18.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium (kampstart 18.30)!